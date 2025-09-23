[有雷]狡猾螳螂竟然成功逃脫！《家母螳螂》模仿犯尚未落網 開啟高賢廷連續犯案的對象竟是枕邊人～（EP.3－4）

[有雷] 《家母螳螂》每一集都不能輕鬆看待！除了要查出模仿犯，又同時出現新的被害者！所有案件過程竟與張東潤兒時記憶有所連結，令他一邊查案一邊感受到痛苦回憶的折磨。螳螂高賢廷竟突破嚴密戒護，重獲自由！

以下為防雷線



原本被鎖定的嫌疑人徐具完已昏迷，而刑警車秀悅（張東潤飾）則靠線索推理而救出了被放置在醫院洗衣機中的被害人。團隊在徐具完家中發現他視螳螂（高賢廷飾）為偶像，詳細研究著每一宗命案的現場與過程，但卻保留了第0號被害人的位置，暗示螳螂所殺害的人並不只5人。此時又再度爆發了一件溺死命案，除了再度模仿螳螂以外，現場更是擺滿了各式的鏡子，令人匪夷所思。



受害人的手機並不在現場，卻在遙遠的地方發送訊號。整組員警都前往訊號現場，卻意外召喚了車秀悅兒時的記憶，在井裡發現了一具幾乎腐爛的屍體。這屍體所受的刀傷竟然與螳螂第一次殺人的手法一樣粗糙，讓車秀悅想起了自己家裡那口井，他連夜衝到故鄉，果真在井底發現了一具白骨，以及母親的婚戒。再到單人監獄與母親對質，證實了所謂第0號受害者就是他的父親。



車秀悅的外公來電希望他別與母親見面，想不到被車秀悅的太太貞演（金寶拉飾）接到電話，並懷疑車秀悅母親並未死亡，於是來到了秀悅的故鄉，在此地也遇見了秀悅兒時的玩伴民宰，民宰似乎知道一切，並且有目的的刻意接近貞演。民宰是個網路漫畫家，他所畫的內容就是螳螂的連續殺人案件，他和秀悅兒時曾經情同兄弟，並且他知道螳螂並未離世。是否他也是模仿犯的可能嫌疑人呢？



螳螂鄭怡信避開了單人監獄中的攝影機，在洗手間的天花板上養了會分泌毒液的昆蟲，他竟然將毒液塗在口腔中並假裝暈倒，吸引了獄警前來救援並對他作人工呼吸，鄭怡信趁機將毒液全部吐進獄警口中造成獄警中毒暈倒，再度清醒時鄭怡信已不知去向。



刑警團隊中的金娜熙（李伊飾）總是感覺有些重要線索被車秀悅與長官隱藏，所以非常想從徐具完口中獲得線索，他來到醫院訊問剛甦醒的徐具完，沒想到一不小心卻被徐具完所逃脫，離開醫院後他跑到大馬路上，被一台預謀的車輛撞飛，該車輛自然就肇事逃逸了。到底這幕後黑手是誰？重獲自由的螳螂來到車秀悅的家中，面對獨自在家的貞演……



