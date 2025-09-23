新劇《颱風商社》將在下月11日首播！李俊昊談劇中角色「希望所有人都能感受到共鳴和安慰」
2025年9月23日  

（封面圖源：tvN《颱風商社》劇照）

下個月就可以看到了！好期待李俊昊這次在《颱風商社》會展現什麼樣的魅力！

tvN新劇《颱風商社》由李俊昊、金敏荷主演，講述1997年IMF（亞洲金融風暴）面臨破產危機，正面迎戰的中小企業及其家族奮力掙扎的故事。

劇中，李俊昊飾演一夜之間成爲貿易公司新手社長的「強太風」，雖然作爲成年人沒有經歷過 IMF，但是通過父母感受到了那個時期。李俊昊表示：「在我眼中，『強太風』是對自己的感情坦誠、沒有謊言且非常透明的角色，我認爲他是來往於喜怒哀樂的感情範圍非常廣泛。這是一個生活在不確定的明天所有人都能產生共鳴的故事。愉快地、堅強地每天生活的所有人都能看著《颱風商社》都能感受到共鳴和安慰。」
（圖源：tvN《颱風商社》劇照）


為了表現當時的 Hip 和感性，在造型也做了很多努力，目前公開的劇照中，可以看到他搭配皮外套、牛仔時尚、軍靴、耳環等流行單品，還染了 Bridge 髮型。李俊昊更提到：「演員們的服裝、髮型、妝容都是1997年本身，在拍攝夜總會、電視台場面時，所有地方都融入當時的要素，因此產生了『原來我在1997年啊』的想法。」
（圖源：tvN《颱風商社》劇照）（圖源：tvN《颱風商社》劇照）

而《颱風商社》將接檔正在熱播的《暴君的廚師》在10月11日首播，由《三流之路》、《今生也請多指教》李娜靜導演執導，張賢淑編劇執筆。

