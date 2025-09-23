BLACKPINK Rosé惊喜公开《APT》原始Demo独唱版！网沸腾求发行完整音源，赞火星人布鲁诺流行感加分

BLACKPINK成员Rosé於美国时间 22 日现身知名电台节目《《霍华德・史登秀（Howard Stern Show）》，聊到与火星人布鲁诺（Bruno Mars）合作的〈APT.〉时，突然拿出手机，现场播放了这首歌的原曲Demo版本，展现与正式版不同的魅力，立即引发粉丝沸腾。

《霍华德・史登秀》拥有30年以上历史，是美国最具代表性的传奇谈话节目之一。 Rosé公开的Demo与正式发行版本氛围迥异，由她单独演唱，连歌词也有所不同。 Demo中Rosé唱到：「我会在17号房间里，从你最爱的梦里挑选我。我们虽然一周七天都在对话，但你无法透过萤幕拥抱我。 把朋友们留在酒吧吧，夜晚还很年轻，我有你需要的一切。 你可以自己叫车，别告诉任何人，在公寓里见我」。



霍华德・史登（Howard Stern）在听过Demo后表示「真的很好听」，给出正面评价，社群媒体更是瞬间沸腾，粉丝纷纷转发Rosé手机播放的原曲音源，留言要求推出完整的APT 1.0版本：「其实更喜欢这个版本，想听Rosé的Solo版」「原曲已经很棒，火星人布鲁诺加入了更多令人疯狂的流行感」「 希望她能发行这个版本，真的太好听了」。

Rosé在当天的访谈中还公开了〈APT.〉诞生的过程。 她回忆：「当时BLACKPINK决定休息一年各自去做想做的事，我来到美国参加创作，半夜还在录音室吃麦当劳。」



她说：「我把韩国的『公寓游戏（Apartment Game）』教给录音室的人，他们完全迷上了那个喊『Apartment Apartment』的口号，开玩笑说『要不要拿这个做首歌』，结果真的诞生了这首歌。」

谈到 Bruno Mars 时，她更盛赞：「如果没有他，我不可能对这首歌有这么大的信心。 他理解这首歌，也知道该怎么做，与他合作的过程就像梦幻般的电影。」



〈APT.〉自去年 10 月发行以来，在MTV音乐录影带大奖（VMA）获得7项提名并夺下「年度歌曲」等荣誉，取得全球性的成功。 截至本月18日，歌曲MV在YouTube的观看次数已突破20亿，仅用335议案、刷新K-Pop史上最短纪录，也令Rosé成为首位同时以团体与个人身分拥有「20亿观看MV」的K-Pop歌手。



