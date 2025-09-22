金高銀揭《妳和其餘的一切》發佈會落淚原因！回憶摯友和親人離世：「能好好送別是一種幸運」

金高銀近日出席新劇《妳和其餘的一切》發佈會，談到劇情設定時突然眼淚決堤，用了很久才平復情緒。 原來，劇中的情節竟與她的真實經歷存在呼應。

金高銀22日於首爾三清洞一家咖啡館接受採訪，表示：「作品完成後感到很大的安慰，特別是這部作品，演員同僚們也紛紛傳來聯絡，讓我很欣慰。」

《妳和其餘的一切》是一部時間跨度較長的劇集，描繪兩位好友互相憧憬、嫉妒、糾纏不清的人生。 金高銀在劇中飾演「柳誾重」，受瀕死好友千商燕（朴智賢 飾）的委託一同前往瑞士，細膩詮釋了複雜的情感線。



由於對該作品有著格外深厚的感情，在先前的發表會上，金高銀談到這一設定時，一度哭到無法講話：「這是我的眼淚按鈕。 所以我認為這部作品特別特別珍貴，我要怎麼送她走呢？ 想好好送她離開。」

稍微平復情緒後，金高銀繼續說：「作家說，這部劇也許講的是留下來的人的故事。 對誾重而言，這是最後一次好好送別對方的機會。 我反覆思考，如果能親手送走自己最珍惜的人，該怎麼做才好。」



今日採訪中，金高銀談及此事說：「其實我在2023年失去了最親密的朋友，很神奇的是，當時我拍攝的作品正是《在熙的男，朋友》和《妳和其餘的一切》，都是講述20多歲友情的故事。」

她補充：「對我來說，《妳和其餘的一切》是誾重作為留下來的人傳述商燕故事的作品，所以在送別商燕的場景中特別希望能好好地送她一程。 人生中能真正好好告別重要事物的機會並不多，因此更是情緒激動。」

當被問到「若現實生活中有像商燕這樣的人邀請自己一起去瑞士會如何」時，金高銀毫不猶豫地給出肯定答案，並回憶起已故祖母：「那時為了守護祖母臨終，我在醫院連續陪了三晚，能在她身邊覺得很慶幸。 雖然偶爾想起來會感到悲傷，但美好的回憶更多，能陪她走到最後讓我很欣慰。」



《妳和其餘的一切》已於本月12日公開，上線後即拿下Netflix韓國TV類別Top 10第一名，持續受到觀眾熱烈關注。



