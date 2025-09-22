金高银揭《你和其余的一切》发布会落泪原因！回忆挚友和亲人离世：「能好好送别是一种幸运」

金高银近日出席新剧《你和其余的一切》发布会，谈到剧情设定时突然眼泪决堤，用了很久才平复情绪。 原来，剧中的情节竟与她的真实经历存在呼应。

金高银22日於首尔三清洞一家咖啡馆接受采访，表示：「作品完成后感到很大的安慰，特别是这部作品，演员同僚们也纷纷传来联络，让我很欣慰。」

《你和其余的一切》是一部时间跨度较长的剧集，描绘两位好友互相憧憬、嫉妒、纠缠不清的人生。 金高银在剧中饰演「柳誾重」，受濒死好友千商燕（朴智贤 饰）的委托一同前往瑞士，细腻诠释了复杂的情感线。



由於对该作品有著格外深厚的感情，在先前的发表会上，金高银谈到这一设定时，一度哭到无法讲话：「这是我的眼泪按钮。 所以我认为这部作品特别特别珍贵，我要怎么送她走呢？ 想好好送她离开。」

稍微平复情绪后，金高银继续说：「作家说，这部剧也许讲的是留下来的人的故事。 对誾重而言，这是最后一次好好送别对方的机会。 我反覆思考，如果能亲手送走自己最珍惜的人，该怎么做才好。」



今日采访中，金高银谈及此事说：「其实我在2023年失去了最亲密的朋友，很神奇的是，当时我拍摄的作品正是《在熙的男，朋友》和《你和其余的一切》，都是讲述20多岁友情的故事。」

她补充：「对我来说，《你和其余的一切》是誾重作为留下来的人传述商燕故事的作品，所以在送别商燕的场景中特别希望能好好地送她一程。 人生中能真正好好告别重要事物的机会并不多，因此更是情绪激动。」

当被问到「若现实生活中有像商燕这样的人邀请自己一起去瑞士会如何」时，金高银毫不犹豫地给出肯定答案，并回忆起已故祖母：「那时为了守护祖母临终，我在医院连续陪了三晚，能在她身边觉得很庆幸。 虽然偶尔想起来会感到悲伤，但美好的回忆更多，能陪她走到最后让我很欣慰。」



《你和其余的一切》已於本月12日公开，上线后即拿下Netflix韩国TV类别Top 10第一名，持续受到观众热烈关注。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻