結婚生子後才敢自在說話？李英愛罕見告白：曾因太害羞被節目換掉！

韓國「氧氣美女」李英愛近日在節目中難得坦率分享了自己因內向性格而遇到的「主持挫折」。

李英愛與金英光日前做客了JTBC 節目《拜託了冰箱》中，暢談生活與工作的真實感受。節目中主持人金聖柱先是誇讚了金英光在 Netflix 新劇《槍口彼端》中的表現，表示自己一口氣從下午看到淩晨，直呼「演技太好」。 金英光靦腆回應感謝，引來金聖柱進一步提問兩位演員的 MBTI 性格是否偏內向。

李英愛立刻點頭表示理解：「太能理解了。 現在我結婚、生子，才比較能自在地說話，但以前真的很困難。 」金聖柱隨即提到：「聽說您因為害羞的性格，曾經在節目中被換掉？ 」李英愛大方回應：「一半吧，有時候是被換掉，有時候是我自己說做不來。 」她還透露，自己曾經以個人名字挑戰過一次談話類節目主持，「當時只是試播，結果發現太難了。 角色里我能投入去表演，但用『李英愛』的名字去主持，就覺得格外吃力。 那時候才明白，不是誰都能當主持人。 」



金聖柱則體貼安慰道：「今天就交給我們來帶動氣氛，您只要好好吃飯就行。 」氛圍在輕鬆的互動中變得更加溫暖。

另外，李英愛與金英光主演的新劇《恩秀的好日子》講述為了賺取丈夫的治療費、守護家庭的家長，因偶然發現價值數百億韓元的毒品，而與身份成謎的老師產生牽連，並介入犯罪的故事，將在9月20日播出。



Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞