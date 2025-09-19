BLACKPINK宣佈世界巡迴演唱會<DEADLINE>香港站加開第三場

由於反應熱烈，國際女子天團BLACKPINK今日正式宣佈世界巡迴演唱會香港站將加開第三場演出。是次巡演由Live Nation主辦，新增的香港場次將於1月26日（星期一）在香港啟德主場館舉行，Trip.com亦為官方旅遊贊助商。

Weverse BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 持有人可由即日11時起至9月21日（星期日）香港時間下午10 時59分前於Weverse完成會員驗證並登記預購資格。成功在Weverse登記的 BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 會員可於 10 月 8 日（星期三）由中午 12 時至晚上 11 時 59 分優先購票。

Trip.com 用戶可率先於 2025 年 10 月 9 日（星期四）香港時間中午 12 時至晚上 11 時 59 分在Trip.com手機app參與獨家演唱會門票搶先訂票活動。攜程集團秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成為全球最知名的旅遊集團之一。

門票將於 2025 年 10 月 10 日（星期五）中午 12 時起經 www.cityline.com 網站公開發售。

BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG

日期: 2026年1月24-25日 (星期六、日)

加開日期：2026年1月26日 (星期一)

演出時間: 晚上6時30分 (星期六、日) / 晚上7時(星期一)

地點: 啟德主場館

門票:

HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)

HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)⁠

HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (視線受阻坐位)

>⁠ ⁠企位區域: 只適合12歲或以上及身高不少於140厘米之人士。

>⁠ ⁠座位區域: 只適合3歲或以上人士。

BLINK PIT PACKAGE - HKD 3,499

> BLINK PIT 特定企位區

> VIP 專屬入口

> 專屬周邊商品排隊區

> BLINK PIT 套票獨家禮品

> BLINK 套票獨家禮品

> VIP 紀念卡牌及掛繩

BLINK PACKAGE - HKD 2,899

> BLINK特定企位區

> VIP 專屬入口

> 專屬周邊商品排隊區

> BLINK 套票獨家禮品

> VIP 紀念卡牌及掛繩

BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先購票登記 | Weverse

2025年9月19日（星期五）上午 11時 至 9月21日（星期日）下午10時59分

BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 優先購票 | Cityline

2025年10月8日（星期三）中午12時至晚上11時59分

Trip.com 搶先訂票 | Trip.com

2025年10月9日（星期四）中午12時至晚上11時59分

公開發售 | Cityline

2025年10月10日（星期五）中午12時起

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞