BLACKPINK宣布世界巡回演唱会<DEADLINE>香港站加开第三场

由於反应热烈，国际女子天团BLACKPINK今日正式宣布世界巡回演唱会香港站将加开第三场演出。是次巡演由Live Nation主办，新增的香港场次将於1月26日（星期一）在香港启德主场馆举行，Trip.com亦为官方旅游赞助商。
Weverse BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 持有人可由即日11时起至9月21日（星期日）香港时间下午10 时59分前於Weverse完成会员验证并登记预购资格。成功在Weverse登记的 BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员可於 10 月 8 日（星期三）由中午 12 时至晚上 11 时 59 分优先购票。
Trip.com 用户可率先於 2025 年 10 月 9 日（星期四）香港时间中午 12 时至晚上 11 时 59 分在Trip.com手机app参与独家演唱会门票抢先订票活动。携程集团秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成为全球最知名的旅游集团之一。
门票将於 2025 年 10 月 10 日（星期五）中午 12 时起经 www.cityline.com 网站公开发售。
BLACKPINK WORLD TOUR
日期: 2026年1月24-25日 (星期六、日)
加开日期：2026年1月26日 (星期一)
演出时间: 晚上6时30分 (星期六、日) / 晚上7时(星期一)
地点: 启德主场馆
门票:
HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)
HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)
HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (视线受阻坐位)
> 企位区域: 只适合12岁或以上及身高不少於140厘米之人士。
> 座位区域: 只适合3岁或以上人士。
BLINK PIT PACKAGE - HKD 3,499
> BLINK PIT 特定企位区
> VIP 专属入口
> 专属周边商品排队区
> BLINK PIT 套票独家礼品
> BLINK 套票独家礼品
> VIP 纪念卡牌及挂绳
BLINK PACKAGE - HKD 2,899
> BLINK特定企位区
> VIP 专属入口
> 专属周边商品排队区
> BLINK 套票独家礼品
> VIP 纪念卡牌及挂绳
BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 优先购票登记 | Weverse
2025年9月19日（星期五）上午 11时 至 9月21日（星期日）下午10时59分
BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 优先购票 | Cityline
2025年10月8日（星期三）中午12时至晚上11时59分
Trip.com 抢先订票 | Trip.com
2025年10月9日（星期四）中午12时至晚上11时59分
公开发售 | Cityline
2025年10月10日（星期五）中午12时起
韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究