BLACKPINK宣布世界巡回演唱会<DEADLINE>香港站加开第三场

由於反应热烈，国际女子天团BLACKPINK今日正式宣布世界巡回演唱会香港站将加开第三场演出。是次巡演由Live Nation主办，新增的香港场次将於1月26日（星期一）在香港启德主场馆举行，Trip.com亦为官方旅游赞助商。

Weverse BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 持有人可由即日11时起至9月21日（星期日）香港时间下午10 时59分前於Weverse完成会员验证并登记预购资格。成功在Weverse登记的 BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 会员可於 10 月 8 日（星期三）由中午 12 时至晚上 11 时 59 分优先购票。

Trip.com 用户可率先於 2025 年 10 月 9 日（星期四）香港时间中午 12 时至晚上 11 时 59 分在Trip.com手机app参与独家演唱会门票抢先订票活动。携程集团秉承「追求完美旅程，共建美好世界」的宗旨，已成为全球最知名的旅游集团之一。

门票将於 2025 年 10 月 10 日（星期五）中午 12 时起经 www.cityline.com 网站公开发售。

BLACKPINK WORLD TOUR IN HONG KONG

日期: 2026年1月24-25日 (星期六、日)

加开日期：2026年1月26日 (星期一)

演出时间: 晚上6时30分 (星期六、日) / 晚上7时(星期一)

地点: 启德主场馆

门票:

HKD $3,499 (BLINK PIT PACKAGE) / $2,899 (BLINK PACKAGE) / $1,899 (企位)

HKD $2,299 / $1,899 / $1,499 / $1,099 / $899 / $699 (坐位)⁠

HKD $1899 / 1499 / 1099 / 899 (视线受阻坐位)

>⁠ ⁠企位区域: 只适合12岁或以上及身高不少於140厘米之人士。

>⁠ ⁠座位区域: 只适合3岁或以上人士。

BLINK PIT PACKAGE - HKD 3,499

> BLINK PIT 特定企位区

> VIP 专属入口

> 专属周边商品排队区

> BLINK PIT 套票独家礼品

> BLINK 套票独家礼品

> VIP 纪念卡牌及挂绳

BLINK PACKAGE - HKD 2,899

> BLINK特定企位区

> VIP 专属入口

> 专属周边商品排队区

> BLINK 套票独家礼品

> VIP 纪念卡牌及挂绳

BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 优先购票登记 | Weverse

2025年9月19日（星期五）上午 11时 至 9月21日（星期日）下午10时59分

BLINK MEMBERSHIP (GLOBAL) 优先购票 | Cityline

2025年10月8日（星期三）中午12时至晚上11时59分

Trip.com 抢先订票 | Trip.com

2025年10月9日（星期四）中午12时至晚上11时59分

公开发售 | Cityline

2025年10月10日（星期五）中午12时起

