【韓網熱門】不收禮物的朴寶劍在收到花束時的處理方式！網被融化：聰明又溫暖

先不直接拒絕，先表達感謝，然後把花束緊緊抱在懷裡拍照留念，再簽名之後把花束還給粉絲。 網友紛紛感慨太溫暖、太有sense了！

선물 안받는 박보검이 꽃다발 받고 선택한 방법

> 일단 거절하지 않고 감사표현 한 다음 꽃다발 꼬옥 안아주고 사진으로 남기고 싸인해서 다시 팬한테 안겨주기 pic.twitter.com/BIfL7LMmO9 — 이름이 (@gummyblue_) September 17, 2025

韓國網友評論：

1. 拍完照又簽名再還給粉絲，這種sense也太棒了吧...... 感覺是與生俱來的

2. 一開始看標題還以為用粉絲手機拍照，結果是他用自己的手機把花束拍下來，真的太厲害

3. 果然溫柔也是一種智慧啊

4. 天啊... 雖然是粉絲自己花錢買的，但他那樣做真的讓人有收到禮物的感覺，太有心了

5. 變成從朴寶劍手裡接過花束的粉絲，真的超甜...

6. 雖然禮物沒收下，但感覺他真心收下了那份心意

7. 對粉絲來說反而更有意義吧

8. 想起之前這個影片，他把花還給粉絲說：「這是我的求婚」「I'll give it to you」這男人太讓人瘋狂了，真的沒辦法不愛他 ᅲ.ᅲ



팬들 선물 안 받는 박보검이 꽃다발 받는 법 보고 사랑하지 않을 방법 없어 . ..

마음만 고이 받고 "제 프로포즈입니다" "I'll give it to you" 하면서 팬한테 돌려준다 ..

미친남성 ㅜ.ㅜ pic.twitter.com/fQApTgawcR — 콩떡 (@gumming6_6) July 9, 2024

9. 這樣的話真的會一輩子無法脫粉

10. 這裡是墨西哥機場，在那種長途飛行之後，如果是我可能只想快點去洗澡睡覺，根本不會顧到什麼貼心不貼心的

11. 朴寶劍真的是聰明又溫暖的人，怎麼挖也全是暖心事蹟...

12. 根本就是為了被愛而生的人，太厲害了

出處：https://theqoo.net/hot/3918468733

