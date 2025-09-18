【韓網熱門】不收禮物的朴寶劍在收到花束時的處理方式！網被融化：聰明又溫暖
【韓網熱門】不收禮物的朴寶劍在收到花束時的處理方式！網被融化：聰明又溫暖

明星   2025年9月18日   星期四10:37   Sani  

（封面圖源：IG@bogummy，X@gummyblue_截圖）

先不直接拒絕，先表達感謝，然後把花束緊緊抱在懷裡拍照留念，再簽名之後把花束還給粉絲。 網友紛紛感慨太溫暖、太有sense了！

韓國網友評論：
1. 拍完照又簽名再還給粉絲，這種sense也太棒了吧...... 感覺是與生俱來的
2. 一開始看標題還以為用粉絲手機拍照，結果是他用自己的手機把花束拍下來，真的太厲害
3. 果然溫柔也是一種智慧啊
4. 天啊... 雖然是粉絲自己花錢買的，但他那樣做真的讓人有收到禮物的感覺，太有心了
5. 變成從朴寶劍手裡接過花束的粉絲，真的超甜...
6. 雖然禮物沒收下，但感覺他真心收下了那份心意
7. 對粉絲來說反而更有意義吧
8. 想起之前這個影片，他把花還給粉絲說：「這是我的求婚」「I'll give it to you」這男人太讓人瘋狂了，真的沒辦法不愛他 ᅲ.ᅲ

9. 這樣的話真的會一輩子無法脫粉
10. 這裡是墨西哥機場，在那種長途飛行之後，如果是我可能只想快點去洗澡睡覺，根本不會顧到什麼貼心不貼心的
11. 朴寶劍真的是聰明又溫暖的人，怎麼挖也全是暖心事蹟...
12. 根本就是為了被愛而生的人，太厲害了

出處：https://theqoo.net/hot/3918468733

