【韩网热门】不收礼物的朴宝剑在收到花束时的处理方式！网被融化：聪明又温暖
明星   2025年9月18日   星期四10:37   Sani  

（封面图源：IG@bogummy，X@gummyblue_截图）

先不直接拒绝，先表达感谢，然后把花束紧紧抱在怀里拍照留念，再签名之后把花束还给粉丝。 网友纷纷感慨太温暖、太有sense了！

韩国网友评论：
1. 拍完照又签名再还给粉丝，这种sense也太棒了吧...... 感觉是与生俱来的
2. 一开始看标题还以为用粉丝手机拍照，结果是他用自己的手机把花束拍下来，真的太厉害
3. 果然温柔也是一种智慧啊
4. 天啊... 虽然是粉丝自己花钱买的，但他那样做真的让人有收到礼物的感觉，太有心了
5. 变成从朴宝剑手里接过花束的粉丝，真的超甜...
6. 虽然礼物没收下，但感觉他真心收下了那份心意
7. 对粉丝来说反而更有意义吧
8. 想起之前这个影片，他把花还给粉丝说：「这是我的求婚」「I'll give it to you」这男人太让人疯狂了，真的没办法不爱他 ᅲ.ᅲ

9. 这样的话真的会一辈子无法脱粉
10. 这里是墨西哥机场，在那种长途飞行之后，如果是我可能只想快点去洗澡睡觉，根本不会顾到什么贴心不贴心的
11. 朴宝剑真的是聪明又温暖的人，怎么挖也全是暖心事迹...
12. 根本就是为了被爱而生的人，太厉害了

出处：https://theqoo.net/hot/3918468733

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

