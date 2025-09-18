【韩网热门】不收礼物的朴宝剑在收到花束时的处理方式！网被融化：聪明又温暖

先不直接拒绝，先表达感谢，然后把花束紧紧抱在怀里拍照留念，再签名之后把花束还给粉丝。 网友纷纷感慨太温暖、太有sense了！

선물 안받는 박보검이 꽃다발 받고 선택한 방법

> 일단 거절하지 않고 감사표현 한 다음 꽃다발 꼬옥 안아주고 사진으로 남기고 싸인해서 다시 팬한테 안겨주기 pic.twitter.com/BIfL7LMmO9 — 이름이 (@gummyblue_) September 17, 2025

韩国网友评论：

1. 拍完照又签名再还给粉丝，这种sense也太棒了吧...... 感觉是与生俱来的

2. 一开始看标题还以为用粉丝手机拍照，结果是他用自己的手机把花束拍下来，真的太厉害

3. 果然温柔也是一种智慧啊

4. 天啊... 虽然是粉丝自己花钱买的，但他那样做真的让人有收到礼物的感觉，太有心了

5. 变成从朴宝剑手里接过花束的粉丝，真的超甜...

6. 虽然礼物没收下，但感觉他真心收下了那份心意

7. 对粉丝来说反而更有意义吧

8. 想起之前这个影片，他把花还给粉丝说：「这是我的求婚」「I'll give it to you」这男人太让人疯狂了，真的没办法不爱他 ᅲ.ᅲ



팬들 선물 안 받는 박보검이 꽃다발 받는 법 보고 사랑하지 않을 방법 없어 . ..

마음만 고이 받고 "제 프로포즈입니다" "I'll give it to you" 하면서 팬한테 돌려준다 ..

미친남성 ㅜ.ㅜ pic.twitter.com/fQApTgawcR — 콩떡 (@gumming6_6) July 9, 2024

9. 这样的话真的会一辈子无法脱粉

10. 这里是墨西哥机场，在那种长途飞行之后，如果是我可能只想快点去洗澡睡觉，根本不会顾到什么贴心不贴心的

11. 朴宝剑真的是聪明又温暖的人，怎么挖也全是暖心事迹...

12. 根本就是为了被爱而生的人，太厉害了

出处：https://theqoo.net/hot/3918468733

