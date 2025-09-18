【專訪】韓國演員兼內容創作者金燦奎首度訪港驚嘆夜景與奶茶 坦言獲邀同志影展「感覺夢幻」

韓國演員兼內容創作者金燦奎（Kim Chan Gyu）近日應「第36屆香港同志影展」之邀來港，宣傳「國際男同志短片節目：未竟之願」內的短片《情迷雙胞胎》！並在活動期間接受KSD專訪，暢談首次訪港的驚喜體驗，以及他對演員與創作者身份的獨特見解。

首次踏上香港土地的金燦奎，對這座城市的建築與夜景讚不絕口：「香港的高樓大廈讓人驚嘆，夜景更是美得難以形容！」除了醉心於都市景觀，他也特地品嚐了地道港式奶茶，笑言：「早就聽說香港奶茶很有名，果然名不虛傳，味道真的很特別。」

談及此次獲邀參與「第36屆香港同志影展」，金燦奎難掩興奮之情：「完全沒想過會收到邀請，整件事感覺很夢幻。」他對影展的主題持開放態度，並表示能夠參與國際性的電影盛事，是一次難得的經驗。

作為同時活躍於影視圈與網絡平臺的多棲創作者，金燦奎分享了自己如何平衡兩種身份：「當有演戲工作時，我會全心投入演員的角色；平時則將更多時間留給內容創作。」他強調，雖然兩種工作都需要大量精力，但透過靈活調整，仍能兼顧兩者的發展。

他的YouTube頻道「규스토리」（Gyustory）以生活Vlog為主，但內容並不拘泥於特定主題。金燦奎解釋道：「這個頻道就像是我的故事集，我想把真實的自己展現給大家看，所以題材上不會刻意設限。」透過輕鬆自然的影片風格，他希望能與觀眾建立更緊密的連結。

在演技方面，金燦奎也有自己獨特的準備方式。他透露，每當接到新角色時，會先尋找與角色特質相似的人物影片作為參考，甚至從身邊的朋友身上觀察細節。「我覺得角色的塑造不僅僅是演技，更需要真實的觀察與理解。」他認真地說道。

此次香港之行不僅讓金燦奎深刻感受到香港的魅力，也透過影展與各地電影人交流，拓寬了創作視野。粉絲們也期待他未來能帶來更多的作品，並繼續以真誠的態度分享他的故事與創作。

「國際男同志短片節目：未竟之願」

放映場次：21/9/2025 (星期日) 3:30pm – PREMIERE ELEMENTS

場地提供：Mondrian Hong Kong

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們