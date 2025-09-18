粉絲尖叫！EXO KAI「妹妹」劉在伊披白紗，10月3日大婚！曾演《Andante》、《偶然發現的一天》

女演員劉在伊（曾用名李藝賢）即將步入人生新階段！

根據韓媒「體育首爾」獨家報導，劉在伊將在10月3日於首爾某處與交往多年的圈外男友舉行婚禮，兩人長時間交往，感情穩定，最終決定攜手步入婚姻。



劉在伊畢業於首爾藝術大學演技系，2016年透過電視劇《Master-麵條之神》中飾演年幼的高江淑（李一花 飾）正式踏入演藝圈。 隔年她在由EXO成員Kai主演的《Andante》中飾演活潑俏皮的高中生李詩英，與Kai上演「兄妹默契」對手戲，展現出細膩卻成熟的演技，完全不像新人的表現。



2019年劉在伊在熱門劇《偶然發現的一天》中挑戰全新角色——心懷秘密的轉學生金秀香，與之前作品呈現180度反差。 此後，她也跨足電影《Be-Bop-A-Lula》、《實習刑警吳見植》等作品，拓展演藝版圖。



2022年劉在伊與經紀公司Su Company簽約。 當時Su Company表示：「我們很高興能與演技穩定、潛力無限的劉在伊合作，將透過系統化的經營協助她有更大的成長。 也請大家多多關注她的新里程碑！」



粉絲們紛紛送上祝福：「終於要結婚啦！祝福在伊姐幸福！」

