粉丝尖叫！EXO KAI「妹妹」刘在伊披白纱，10月3日大婚！曾演《Andante》、《偶然发现的一天》

女演员刘在伊（曾用名李艺贤）即将步入人生新阶段！

根据韩媒「体育首尔」独家报导，刘在伊将在10月3日於首尔某处与交往多年的圈外男友举行婚礼，两人长时间交往，感情稳定，最终决定携手步入婚姻。



刘在伊毕业於首尔艺术大学演技系，2016年透过电视剧《Master-面条之神》中饰演年幼的高江淑（李一花 饰）正式踏入演艺圈。 隔年她在由EXO成员Kai主演的《Andante》中饰演活泼俏皮的高中生李诗英，与Kai上演「兄妹默契」对手戏，展现出细腻却成熟的演技，完全不像新人的表现。



2019年刘在伊在热门剧《偶然发现的一天》中挑战全新角色——心怀秘密的转学生金秀香，与之前作品呈现180度反差。 此后，她也跨足电影《Be-Bop-A-Lula》、《实习刑警吴见植》等作品，拓展演艺版图。



2022年刘在伊与经纪公司Su Company签约。 当时Su Company表示：「我们很高兴能与演技稳定、潜力无限的刘在伊合作，将透过系统化的经营协助她有更大的成长。 也请大家多多关注她的新里程碑！」



粉丝们纷纷送上祝福：「终於要结婚啦！祝福在伊姐幸福！」

