變瘦的人會有這舉動！《走到月亮為止》羅美蘭大減13公斤還練出川字腹肌：「總想露給別人看」！

演技派演員羅美蘭總帶來令人會心一笑的演技，在新作《走到月亮為止》正式推出前，他更是透過飲食控制大減13公斤，也在YT節目中分享自己變瘦之後的心境變化。

羅美蘭來到申東燁的YT頻道節目作客，而申東燁一看到羅美蘭就嚇了一跳，問說「什麼啊？打了瘦瘦針嗎？」不過羅美蘭說自己是足足花了1整年的時間減重，成果相當豐碩，一共減下了13公斤之多。申東燁也表示急速減重的人會非常明顯，但羅美蘭看起來很健康又神采奕奕，氣色很好。李先彬也補充說羅美蘭在拍攝期間也持續進行飲食控制，對自己可說是時刻都不放鬆。



主持人更好奇問問羅美蘭，「減重之後老公有沒有什麼反應？」不改搞笑本色的羅美蘭立即回應「他知道嗎？」引發大笑。羅美蘭大嘆現在瘦下來也是有副作用的，那就是自信心爆棚。因為對自己的身材過度有自信而很想要露出來給別人看，因為自己在減重並且很想露出身材，所以即使已經51歲了還加入健身房。雖然客觀地來說並沒有那麼瘦，但他自己覺得變瘦了不少。



羅美蘭也提到製作發表會上，他也有想露的念頭，所以當時也很想展現他的川字腹肌，自信心真的爆棚的太誇張，所以現在自己也在檢討這樣真的好嗎？顯然羅美蘭對自己減重之後的成果感到相當滿意，尤其變得健康這一點真的很好，現在腰部也不會疼痛了，之前站久了就想找地方坐下來休息，肩膀與斜方肌都很酸痛，現在這些狀況都減緩很多。



羅美蘭也大方分享減重秘訣，原來是彼拉提斯。他也透露在做彼拉提斯的時候不出力，沒有辦法一直用力，而是需要持續的運動量以及運動強度，不管何時都不要勉強自己。他也分享一開始去做的時候，因為胖了，所以看著穿上緊身褲的自己覺得很煩燥，不管怎麼樣都不要看，之後瘦了下來，竟然還直接穿著那緊身褲就離開教室了，因為又開始想展現身材給別人看了，再度引起全場大笑。



