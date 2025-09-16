【韓網熱門】韓劇事前製作漸成主流，令「五大追劇文化」遺憾消失！支持聲音意外超多

原PO總結的五個追劇文化是：

1. 終映宴：以前在播出大結局當天，能看到終映宴（殺青宴）的新聞照片。

2. 季節感：舉例來說，《我的完美秘書》播出時間是冬天，拍攝時間卻是春夏。 夏天播出的電視劇裡，演員常常穿著厚外套演出; 觀眾在現實裡穿著厚外套看劇時，演員卻在酷暑裡穿著短袖拍攝。



3. 編劇、導演和演員與觀眾的心情不同，無法用同樣的步調追劇。 觀眾正看得興致勃勃，但演員早就殺青，正在拍攝其他作品; 對編劇、導演、演員來說，那已經是遙遠的過去了。

4. 有時連宣傳綜藝和劇終採訪也沒有...

5. 有些劇集拍好之後放了幾年才播出，已經不符合當下流行趨勢。

韓國網友評論：

1. 季節感和對於劇組來說已經是過去，確實讓人感到可惜

2. 以前還會根據觀眾意見修改結局

3. 我還在全情投入地追劇，編導演員已經向下一部作品前進了，真的有點遺憾.. ㅠㅠ

4. 雖然可惜，但從前的製作環節真的太拼命，演員們連續兩三個月沒時間睡覺，經常拿著臨時出爐的劇本拍戲，甚至劇終當天才殺青

5. 有的劇到播出前一刻還沒有完成版，結果鬧出放送事故

6. 當時根本是野蠻時代，幾乎是「拿人去榨」拍出來的作品

7. 以前臨時劇本、臨時剪接非常嚴重，甚至有邊播前半段邊剪後半段的情況

8. 過去工作人員因為睡不夠，經常在扛器材時摔傷; 冬天拍戲冷到要生火取暖，有人因火星燒到衣服而燙傷，夏天又沒時間洗澡得皮膚病

9. 以前人氣高的角色可以臨時加戲，延長播出也很有趣，但那樣幾乎直播式的拍攝真的折磨人

10. 有什麼值得可惜？ 我認為太晚開始事前製作模式，從前的製作環節真的不像話

11. 現在也有很多是半事前製作，先拍好四分之三，剩下的邊拍邊播，季節感也不違和

12. 「直播式拍劇」時期，到了後半段能看出演員皮膚變差、水腫，可以猜到現場環境有多麼惡劣，現在看起來好多了

13. 沒什麼好可惜，現在既能保持優秀的劇集品質，劇組和演員也能活的有個人樣

14. 我是圈內人，從前的韓劇製作系統就是像殭屍一樣拍戲。 16集的作品會先拍6到8集，之後參考收視率邊拍邊播，實際上要在8周內把剩下8集拍完。 編劇們也得拼命趕稿，幾乎是亂寫。片場就是殭屍大會，只能在移動時睡覺。 如果收視爆了，大家就像嗑藥一樣靠觀眾反響撐下去; 其實不管收視率好不好，大家都是邊吐邊拍（真的吐）。 工作人員毫無待遇可言，末端人員時薪不到兩三千韓元，工作半年賺不到500萬韓元。 有些劇當天播出前下午還在拍，把素材送到剪輯組，甚至在播出中途邊剪邊送播; 放棄後製，用黃色濾鏡蓋一蓋就播了。 隨著時代進步、觀眾變得挑剔，這種後製草率的作品反而被罵翻。 從奉俊昊導演之後才開始推標準合約，變成事前製作後品質提升，工作人員待遇也稍微改善了。 以前所有風險都是現場工作人員扛，現在至少是投資方和製作方在承擔。 舊時代的「感性」就當作「啊，以前那樣啊~」懷舊一下就好了，哈哈

