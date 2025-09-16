变瘦的人会有这举动！《走到月亮为止》罗美兰大减13公斤还练出川字腹肌：「总想露给别人看」！

演技派演员罗美兰总带来令人会心一笑的演技，在新作《走到月亮为止》正式推出前，他更是透过饮食控制大减13公斤，也在YT节目中分享自己变瘦之后的心境变化。

罗美兰来到申东烨的YT频道节目作客，而申东烨一看到罗美兰就吓了一跳，问说「什么啊？打了瘦瘦针吗？」不过罗美兰说自己是足足花了1整年的时间减重，成果相当丰硕，一共减下了13公斤之多。申东烨也表示急速减重的人会非常明显，但罗美兰看起来很健康又神采奕奕，气色很好。李先彬也补充说罗美兰在拍摄期间也持续进行饮食控制，对自己可说是时刻都不放松。



主持人更好奇问问罗美兰，「减重之后老公有没有什么反应？」不改搞笑本色的罗美兰立即回应「他知道吗？」引发大笑。罗美兰大叹现在瘦下来也是有副作用的，那就是自信心爆棚。因为对自己的身材过度有自信而很想要露出来给别人看，因为自己在减重并且很想露出身材，所以即使已经51岁了还加入健身房。虽然客观地来说并没有那么瘦，但他自己觉得变瘦了不少。



罗美兰也提到制作发表会上，他也有想露的念头，所以当时也很想展现他的川字腹肌，自信心真的爆棚的太夸张，所以现在自己也在检讨这样真的好吗？显然罗美兰对自己减重之后的成果感到相当满意，尤其变得健康这一点真的很好，现在腰部也不会疼痛了，之前站久了就想找地方坐下来休息，肩膀与斜方肌都很酸痛，现在这些状况都减缓很多。



罗美兰也大方分享减重秘诀，原来是彼拉提斯。他也透露在做彼拉提斯的时候不出力，没有办法一直用力，而是需要持续的运动量以及运动强度，不管何时都不要勉强自己。他也分享一开始去做的时候，因为胖了，所以看著穿上紧身裤的自己觉得很烦燥，不管怎么样都不要看，之后瘦了下来，竟然还直接穿著那紧身裤就离开教室了，因为又开始想展现身材给别人看了，再度引起全场大笑。



