【韩网热门】韩剧事前制作渐成主流，令「五大追剧文化」遗憾消失！支持声音意外超多

原PO总结的五个追剧文化是：

1. 终映宴：以前在播出大结局当天，能看到终映宴（杀青宴）的新闻照片。

2. 季节感：举例来说，《我的完美秘书》播出时间是冬天，拍摄时间却是春夏。夏天播出的电视剧里，演员常常穿著厚外套演出；观众在现实里穿著厚外套看剧时，演员却在酷暑里穿著短袖拍摄。



3. 编剧、导演和演员与观众的心情不同，无法用同样的步调追剧。观众正看得兴致勃勃，但演员早就杀青，正在拍摄其他作品；对编剧、导演、演员来说，那已经是遥远的过去了。

4. 有时连宣传综艺和剧终采访也没有...

5. 有些剧集拍好之后放了几年才播出，已经不符合当下流行趋势。

韩国网友评论：

1. 季节感和对於剧组来说已经是过去，确实让人感到可惜

2. 以前还会根据观众意见修改结局

3. 我还在全情投入地追剧，编导演员已经向下一部作品前进了，真的有点遗憾.. ㅠㅠ

4. 虽然可惜，但从前的制作环节真的太拼命，演员们连续两三个月没时间睡觉，经常拿著临时出炉的剧本拍戏，甚至剧终当天才杀青

5. 有的剧到播出前一刻还没有完成版，结果闹出放送事故

6. 当时根本是野蛮时代，几乎是「拿人去榨」拍出来的作品

7. 以前临时剧本、临时剪接非常严重，甚至有边播前半段边剪后半段的情况

8. 过去工作人员因为睡不够，经常在扛器材时摔伤；冬天拍戏冷到要生火取暖，有人因星火烧到衣服而烫伤，夏天又没时间洗澡得皮肤病

9. 以前人气高的角色可以临时加戏，延长播出也很有趣，但那样几乎直播式的拍摄真的折磨人

10. 有什么值得可惜？ 我认为太晚开始事前制作模式，从前的制作环节真的不像话

11. 现在也有很多是半事前制作，先拍好四分之三，剩下的边拍边播，季节感也不违和

12. 「直播式拍剧」时期，到了后半段能看出演员皮肤变差、水肿，可以猜到现场环境有多么恶劣，现在看起来好多了

13. 没什么好可惜，现在既能保持优秀的剧集品质，剧组和演员也能活的有个人样

14. 我是圈内人，从前的韩剧制作系统就是像僵尸一样拍戏。 16集的作品会先拍6到8集，之后参考收视率边拍边播，实际上要在8周内把剩下8集拍完。 编剧们也得拼命赶稿，几乎是乱写。片场就是僵尸大会，只能在移动时睡觉。如果收视爆了，大家就像嗑药一样靠观众反响撑下去；其实不管收视率好不好，大家都是边吐边拍（真的吐）。 工作人员毫无待遇可言，末端人员时薪不到两三千韩元，工作半年赚不到500万韩元。有些剧当天播出前下午还在拍，把素材送到剪辑组，甚至在播出中途边剪边送播；放弃后制，用黄色滤镜盖一盖就播了。随著时代进步、观众变得挑剔，这种后制草率的作品反而被骂翻。从奉俊昊导演之后才开始推标准合约，变成事前制作后品质提升，工作人员待遇也稍微改善了。 以前所有风险都是现场工作人员扛，现在至少是投资方和制作方在承担。旧时代的「感性」就当作「啊，以前那样啊~」怀旧一下就好了，哈哈

出处：https://theqoo.net/hot/3914509301

