【K社韩国小百科】《Kpop 猎魔女团》Saja Boys来源是「死神三人组」？ 韩国阴差意外通人性，「黑衣笠帽」形象来源大揭秘

Netflix动画电影《Kpop 猎魔女团》风靡数月仍仍未退烧，就连曾因造型争议而被投诉到拆除的公共雕塑，也因神似Saja Boys而被要求「复出」。 这支恶魔系男团Saja Boys从名字到形象都难脱「阴间使者」意象，事实上韩国民间传说里的阴间使者颇具人情味，其「黑衣笠帽」形象则是近几十年才定型。

片中Saja Boys以奶油甜美形象登场，在演唱〈Your Idol〉时则换上黑色韩服与两班笠帽，令人联想到经典阴差造型。 因韩文是表音文字，「Saja（사자）」这一名称包含了三重含义「狮子、死者、使者」，其中狮子是团体象征，死者意为全员是亡魂，使者则呼应其「夺魂」职务。



全国出差的公务员三人组

韩国民间神话信仰里的死神、阴差即「阴间使者（저승사자）」，又称「监斋使者（감재사자）」，负责将灵魂从现世引导至冥界，相当於我们熟悉的「黑白无常」。 不同於很多文化中惧怕死神的习俗，韩国神话中的阴差少一些威严冷酷、多一些人性体恤，例如喜爱美食、接受贿赂等，也会有意无意犯些小错。



阴差常被视为三人组，根据济州等地的民间传说，分别是手持「赤牌旨」（写有亡者姓名的红布，即生死簿）的「降临道令」，为制服反抗亡魂而拿著大锤的「解怨脉」，以及负责用绳索捆绑亡魂的「李德春」。 电影《与神同行》中的设定便取材於此。 在朝鲜半岛本土，亦有认为三名阴差分别是天皇使者、地皇使者、人皇使者，或日值使者、月值使者、降临使者。



有人去世时，降临道令先与掌管该村居民生命的「本乡堂神」核对户籍，随后前往亡者之家，避开门神和竈王神，从屋顶大声呼唤亡者年龄与姓名三次，亡魂便跟随其离开。

因为阴差只有姓名和年龄可依，有时也会闹出大乌龙。 根据京畿道龙仁和忠清北道镇川的民间传说，有两位姓名与年龄完全相同的农夫，分别住在镇川与龙仁。 阴差原本应该带走龙仁的农夫，却错抓了镇川的农夫。 镇川农夫被阎罗大王放回阳间后，发现自己已经被下葬，只好进入龙仁农夫的身体复活。 然而镇川家人不认他、龙仁家人以为他疯了，最后闹到官府，县令认为阳间以肉身为准，命他到龙仁生活。 幸好龙仁这边对这位「死而复生的家人」格外善待，家财也较为殷实，镇川农夫逐渐适应新生活，度过幸福的余生。 这个故事便是「生居镇川，死居龙仁」的由来，不过在现代韩国，这句话更常用於风水方面。

「使者饭」的神奇功效

韩国传统丧礼里，人们会在招魂仪式后为阴差准备「使者饭（사잣밥）」（又称 使者床 사자상），以酬谢护送亡魂安全抵达阴间。 通常在小桌或草席上摆三碗饭、三杯酒、三双草鞋、三枚钱币，条件好的可以加三条烤黄花鱼或其他配菜，放在围墙旁、屋顶或大门边。 使者饭还会故意做得很咸，让阴差口渴停下喝水，好让亡者也能休息片刻。



传说中甚至有人因盛情招待阴差而延寿或逃过一劫，显示这些「冥界公务员」也有柔软的一面。 济州岛巫俗叙事歌《맹감본풀이》提到，一名叫「苏萨满」的穷人在野外发现了一具百年骷髅，认为是家族祖先而带回家供奉，此后逐渐致富。 33岁时，他梦到骷髅化身老者，告诉他阳寿已尽、必须虔诚祭拜来才能解厄运。 苏萨满照做后，三名阴差果然到来，享用了他准备的饮食、换上新鞋衣物并接受祭拜，便不好意思将他带走，於是悄悄修改生死簿，在「十」上加一撇变成「千」，苏萨满就这样活了三千多岁。



还有都市传说称，如果独自睡觉时在旁边放个空枕头，阴差就会来此睡一觉再离开。 换句话说，他们到处出差却连休息之处都没有，只能在别人家里打盹，多少显得可怜。 所以，如果半夜发现阴差就在枕旁，不必惊慌，只要说好「不夺性命」，就让他休息片刻吧。

形象来源：恐怖电视剧与丧葬木偶

阴差的造型并非一开始就是现在熟悉的样子。 根据韩国现存佛教画轴，朝鲜时代之前的阴差甚至是披盔甲的将军或穿红袍的官员，造型多样。



黑衣白面的阴差首次登场於1977年开播的恐怖奇幻连续剧《传说的故乡》。 这部系列剧以民间鬼故事为主题，在韩国风靡多年。 时任导演的崔尚植在1980年6月播出的〈我的魂魄，别人的肉身〉中亲自设计了这一阴差造型。 2021年，他在节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中表示，自己认为死亡应与黑色有关，所以给阴差穿上黑色长袍，将脸涂白作为对比，再将嘴唇涂成黑色作为强调。 自此，韩国人心目中的阴差形象才固定下来。





即便是生活在现代的阴间使者，也执著地戴著宽檐绅士帽XD



其实若论最早，朝鲜时代葬礼用的「木偶（꼭두）」也曾出现类似造型，只是未必与阴差挂钩。 这些木偶最初来自傀儡戏，19世纪开始用於装饰丧舆，造型包含人物、动植物与幻想生物，用来陪伴亡者并提供引路、护卫、侍奉、娱乐等功能，以缓解不安与悲伤。 不过木偶服饰多样、并非只有黑衣笠帽，其身份也难以断定就是阴差，所以较难认为古人心中的阴差就是这一形象。







总的来说，「黑衣笠帽」只是近代媒体和丧葬元素叠加形成的印象，古人心中的阴差未必如此。 这个角色从严肃威仪到亲切有人情味，随时代和媒介而不断变形，正因如此，才能成为韩国文化里既神秘又亲近的存在。

