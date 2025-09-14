《我家的熊孩子》將公開「新郎」金鍾國精子檢查結果，並分享閃電婚禮背後的戀愛故事～

將於今晚（14日）9 點播出的 SBS 綜藝節目《我家的熊孩子》將首次公開近日舉行婚禮的「新郎」金鍾國的結婚幕後故事，真的有太多看點啦～。

最近為了 Super Junior 的活動成功減重 5 公斤而受到關注的金希澈，為了展示自己親手打造的家庭健身房，特地邀請了「演藝圈代表健身王」金鍾國與金東炫前來。然而兩人看到意想不到的獨特健身房時，忍不住驚訝地說：「第一次看到有人這樣買器材」、「你是想搞笑嗎？」場面讓人哭笑不得。金鍾國則透露：「我最近搬進的新婚房裡的共用健身房，也是我親手重新佈置的」，引發大家的好奇。



隨後，節目還將公開金鍾國在 5 日舉行的閃電婚禮背後的戀愛故事。金鍾國將坦率分享父母的反應、最近做的精子檢查結果，以及對二胎計劃的想法，令錄影棚掀起一陣騷動。此外，對於妻子相關的各種傳聞，金鍾國也將親自回應，並透露婚禮賓客是由他和妻子各自邀請 50 人，公開了自己獨特的邀請標準，引起熱議。據說婚禮的祝歌也是金鍾國親自獻唱，究竟是唱了哪首歌呢？



另外，金鍾國過去曾在金鐘旼結婚時，送上一台價值 300 萬韓元的冰箱作為禮物，掀起話題。當時金鐘旼還開玩笑說：「等鍾國哥結婚時，我會送更貴一倍的嫁妝」，結果節目中現場立刻打電話給金鐘旼，進行即興的「隨機嫁妝遊戲」，笑翻全場。據悉，已經把新婚房嫁妝準備得相當完善的金鍾國，還親自點名自己唯一想要的嫁妝，讓人更加好奇。究竟金鐘旼最後會送上什麼，還有首次公開的金鍾國愛情故事，都將在今晚的節目中揭曉。

▼預告：



▼回顧2023年7月時的節目，金鍾國與「幻想女友」互動，如今終於娶到「真老婆」了～恭喜！！！（完整節目可上Viu收看）



