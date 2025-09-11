《暴君的厨师》中国配音员「嘲弄」赵在允发音引发争议！遭韩网友批：职业道德最差、太无礼了

《暴君的厨师》中国配音员公开嘲弄部分演员发音，事实被传开后，也在韩网引发热烈讨论。

在《暴君的厨师》第5～6集中，大明使臣于坤（金亨默 饰）带著顶级川菜宗师唐白龙（赵在允 饰）、顶级川菜熟手亚斐修（文升攸 饰）和顶级功夫料理熟手孔文礼（朴仁秀 饰）到朝鲜的场面，所以剧中也出现不少他们说中文的桥段，虽然有一些真的是比较难听懂 XD



近日，配音唐白龙的中国配音员上传文章称赵在允的发音「很差」，并公开嘲讽的内容，他表示：「是我配音的」、「因为其他人还能凑合，就这个完全是稀烂」、「烂到第一次在录音室放他的原音，懂中文的韩国制作人看了我一愣，然后两个人都笑喷了」等。



这个截图在 the qoo 引发热烈讨论，韩网友纷纷表示：「抛开国家不说，职业道德最差」、「中国电视剧不也配音吗？爲什么那样」、「太无礼了」、「如果中文说得好的话，需要你吗」、「地球上生活的大部分人除了母语以外不会外语，所以你才会赚钱吧」、「没有专业意识，你不知道自己是在往自己脸上吐口水吗」、「没必要说好中文，说得好能用上你这样的吗」、「他以后不会再进公司了」、「第6集因爲中文耳朵疼看不了了」、「韩国人不会中文是理所当然的，干嘛呀」、「韩国演员有必要说好中文吗？说实话我不想听中文」等等。引发激烈的争论后，中国人配音员也删除自己留下的文章。

另一方面，《暴君的厨师》第6集收视率首都圈13.1%、全国12.7％成为话题。延志永（润娥 饰）能否赢得比试？在第7集预告里，延志永（润娥 饰）画出现代压力锅的设计图，打算委托世宗大王时代著名发明家蒋英实的后人进行制作，她譨否赢得比试？还有与燕熙君李献（李彩玟 饰）之间的关系越来越微妙，让人期待下周播出呢！



