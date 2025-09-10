頌樂台灣享用「怪奇食物」三部曲完成！蟑螂拉麵、田雞、鴨頭，每每害怕後眼睛發亮！

i-dle台籍成員舒華主持的全球版《鑑定師》，「回家」到台灣台北拍攝後，以新頻道《鑑定師：Inspector》重新開張，首集迎來近期在台發行華語專輯的MAMAMOO頌樂！節目似乎很了解頌樂，安排環節再次讓她品嘗台灣「怪奇食物」！可以說完成了頌樂享用台灣「怪奇食物」可愛又好笑的三部曲！

頌樂最令人印象深刻的大概就是吃「蟑螂拉麵」（大王具足蟲拉麵）！一開始看到大王具足蟲未料理前的模樣就怕得要死，煮完後也不太敢碰、不太敢看，但越吃越津津有味就不害怕了，完全可以見識頌樂從害怕到享受了有趣反差。



在《娛樂百分百》「CHAT GTV」單元受小賴訪問時，已熟悉許多台灣用語的頌樂連「田雞」的台語都知道，秒懂是指青蛙。在知道自己吃的是青蛙後，她忍不住尖叫，但接著就像好奇寶寶一樣，又怕又樂地仔細觀察，還持續吃好幾口喊好吃，臉上幸福藏不住。她還吃了皮蛋、草仔粿、愛玉……只有鴨舌讓她坦言「不喜歡」，不過她也捧場喊「好吃」。



這次《鑑定師》，明明是為報答她捐贈收藏品帶她吃火鍋，卻要她先挑戰台灣怪奇食物！最奇特的食物應該是蟋蟀了，製作單位說‎GOT7 BamBam也吃過‎讓她們嚐，「葉大膽」舒華也嘗試，而評價……就不好說了。最好笑的絕對是吃雞冠和東山鴨頭，頌樂一開始都很害怕但還是吃了！其實鴨頭一般不會連脖子一起上桌，頌樂一大支拿起來啃，吃得非常開心，而雞冠她說會想起雞生前的畫面……頌樂享用的表情再加上後製，畫面荒謬不已！



《鑑定師》留言都說頌樂很可愛，如「我真的會被頌樂笑死，吃鴨頭那個反轉有夠可愛」、「頌樂真的可愛瘋了，吃東西的時候肉眼可見的興奮和開心」、「真的快笑死，金容仙每次都很驚訝，但是覺得好吃就又會一直吃XD」，大家也覺得兩人化學反應相當好，希望兩人繼競演節目《Queendom》及此次《鑑定師》後還能再合作呢！

▼《鑑定師：Inspector》頌樂作客完整節目



