希澈&李常敏《我家的熊孩子》到訪BamBam豪宅，拿人手短(?)嘗試吃炸蟋蟀！

《我家的熊孩子》18日播出的最新一集，Super Junior希澈與李常敏來到位於龍山區GOT7 BamBam的豪宅，參觀了他家一圈還嘗試吃特殊料理。

來自泰國的BamBam，在愛豆本行之外還經營專屬YouTube綜藝節目《Bam家》（Bam House），由於是邀請來賓到家做客，豪宅早已曝光，不過此集《我家的熊孩子》還直搗他的更衣間，豪華衣著全都現，他也展現flex的大度。



一開始，BamBam就向愛豆前輩希澈送上特別請人刻印的紅酒，還應李常敏的要求給大家看看他昂貴的AP（愛彼）名錶。打開BamBam的衣櫃，映入眼簾都是名牌衣裳，李常敏一雙眼睛看了都發亮，還悄悄戴上手套翻著欣賞。BamBam讓希澈試試一件韓產的外套，覺得希澈穿起來不錯便大方的表示能送給哥哥，李常敏只能眼巴巴望著。希澈看穿李常敏的心思，BamBam也拿出一件價值不斐的針織衫，說自己因為另有他牌代言所以無法穿，要李常敏收下。



兩個人各收一件昂貴衣裳，後續似乎便拿人手短了XD。當BamBam拿出家鄉風味料理，炸麵包蟲和炸蟋蟀時，兩個人臉都綠了，但聽到炸蟋蟀是BamBam媽媽親手做的又有些遲疑，最終兩人還是吃下去了，即使希澈猶豫再三還聽到蟋蟀是有卵的……希澈勇敢的咬了吃下肚，還向BamBam媽媽告白，希望媽媽能邀請他去泰國玩呢！



▼相關影片



▼加碼BamBam也請「前老闆」JYP朴軫永吃過炸蟋蟀，也是用「這是我媽媽做的」半強迫XD 後來朴軫永吃得津津有味吃上癮，邊吃邊聊還不小心把一條蟋蟀腿黏在嘴角XDD（嘴角黏了蟋蟀腿大約在21:50附近，還是在聊GOT7轉讓的話題途中XDD）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞