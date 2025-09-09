李孝利「保持平常心」繼濟州島民宿後～在首爾開設瑜伽館近況如何，引發熱議！

人氣歌手李孝利的瑜伽館開幕成為熱議焦點。但李孝利本人則表示，這不過是延續她一直以來的修煉，態度平靜地迎接學員們的到來，並分享了她的心情。

8日，李孝利在首爾麻浦區延禧洞開設的Yoga瑜伽館「Ananda」（아난다）舉行了第一堂課。她親自主持了上午課程，與學員們見面。這堂一日限定課程採取預約制，一開放就瞬間被預約一空。

在開幕前一天（7日），李孝利透過社群媒體分享了感想，她表示：「其實我最初開設瑜伽館是在2016年。對我來說，這次只是將地點搬到了首爾，並沒有想到會受到這麼多關注和矚目。再次感謝大家。」



她接著說：「在濟州時，大家可以不需預約自由來去，但在首爾不得不改成預約制。這股熱潮也會慢慢降溫的。在那之前，我和來訪的人們都會像以往一樣，不浮躁，平靜地持續修煉。」李孝利強調，過去9年間她對瑜伽始終真心，這次只是換個地點，會繼續專注於自身的修煉。

開幕當天，附近店家分享收到了李孝利親手分送的開業年糕，引起網友熱議，與李孝利一起上課的學員心得也在網上受到關注。李孝利透過瑜伽館帳號事先公告：「修煉開始前和過程中禁止拍照及錄影，修煉結束後可自由拍攝。但我無法逐一幫大家拍照，只能在課後一起拍團體照。」據上課學員表示，課堂氣氛專注於修煉，十分沉靜。





有學員表示，與李孝利一起上課的經驗讓自己獲得療癒。某位學員說：「雖然只有很短的時間，但我曾夢想成為瑜伽指導師，卻因為在這條路上受過傷而遠離了瑜伽。今天的課讓我感受到那些受傷的心靈正在慢慢癒合。」她對能與「瑜伽老師李孝利」而非「明星李孝利」相遇的感動經歷表示感謝。



