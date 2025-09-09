李孝利「保持平常心」继济州岛民宿后～在首尔开设瑜伽馆近况如何，引发热议！

人气歌手李孝利的瑜伽馆开幕成为热议焦点。但李孝利本人则表示，这不过是延续她一直以来的修炼，态度平静地迎接学员们的到来，并分享了她的心情。

8日，李孝利在首尔麻浦区延禧洞开设的Yoga瑜伽馆「Ananda」（아난다）举行了第一堂课。她亲自主持了上午课程，与学员们见面。这堂一日限定课程采取预约制，一开放就瞬间被预约一空。

在开幕前一天（7日），李孝利透过社群媒体分享了感想，她表示：「其实我最初开设瑜伽馆是在2016年。对我来说，这次只是将地点搬到了首尔，并没有想到会受到这么多关注和瞩目。再次感谢大家。」



她接著说：「在济州时，大家可以不需预约自由来去，但在首尔不得不改成预约制。这股热潮也会慢慢降温的。在那之前，我和来访的人们都会像以往一样，不浮躁，平静地持续修炼。」李孝利强调，过去9年间她对瑜伽始终真心，这次只是换个地点，会继续专注於自身的修炼。

开幕当天，附近店家分享收到了李孝利亲手分送的开业年糕，引起网友热议，与李孝利一起上课的学员心得也在网上受到关注。李孝利透过瑜伽馆帐号事先公告：「修炼开始前和过程中禁止拍照及录影，修炼结束后可自由拍摄。但我无法逐一帮大家拍照，只能在课后一起拍团体照。」据上课学员表示，课堂气氛专注於修炼，十分沉静。





有学员表示，与李孝利一起上课的经验让自己获得疗愈。某位学员说：「虽然只有很短的时间，但我曾梦想成为瑜伽指导师，却因为在这条路上受过伤而远离了瑜伽。今天的课让我感受到那些受伤的心灵正在慢慢愈合。」她对能与「瑜伽老师李孝利」而非「明星李孝利」相遇的感动经历表示感谢。



