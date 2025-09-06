【韓網熱門】丁海寅經紀人「獨撐巨傘」遭質疑職場霸凌？真相竟是親弟弟XD

演員丁海寅本月4日出國參加活動，現身仁川機場時，有媒體拍到他身後的經紀人獨自撐著一把巨大的傘為他遮陽，傘的直徑似乎比經紀人的身高還要大，質疑丁海寅欺負經紀人。

然而真相是... 那位經紀人其實是丁海寅的親弟弟丁海俊XD

得知這層血緣關係後，韓網友的看法驟然出現180度大轉向，一起來看~



韓國網友評論：

1. 國家承認的合法跟班

2. 哥哥讓弟弟撐傘，居然還給弟弟錢嗎？ 是天使吧？

3. 經紀人是親弟弟嗎？ 呀，給我拿28人用的帳篷來，敢淋到一點雨你就死定了

4. 原來是親弟弟啊？喂，拿著

5. 所謂弟弟，原本就是媽媽生給我用的小跟班啊（當事人發言）

6. 弟弟是我一輩子的奴隸

7. 公文書上也寫著「私奴僕」不是嗎kkk（*私奴僕=隸屬於個人、世代相傳的奴僕，韓國傳統階級社會中最低等的階層）

8. 霸凌也不會去警察局告，只會告訴媽媽kkk

9. 居然願意從自己的薪水裡挪出一部份給弟弟當薪水，多麼善良的哥哥啊

10. 弟弟是生物學上的下屬，給錢是不正確的行為

11. 本來可以不給錢就叫他做的，居然還給錢，性價比不高

12. 「我們媽媽」「我們爸爸」「我們哥哥」... 果然，整個家庭裡專屬於我一人的只有「我的弟弟/妹妹」kkk

13. 到底去哪裡弄來那麼大的傘啊kkkk

14. 丁海寅還出錢幫弟弟開了炸雞店呢，應該拿更大的傘來才對

15. 這位弟弟可能自己也想用傘，所以故意拿著那麼大的傘到處晃kkk

16. 我也想收錢當姐姐的跟班，比起不認識的上司，我覺得姐姐更好

17. 如果藝人的經紀人是親兄弟姐妹的話，好像也不錯kk藝人可以放心地叫經紀人做這做那，經紀人也可以對藝人放肆，彼此都比較輕鬆

出處：https://theqoo.net/hot/3901204384

