【韩网热门】丁海寅经纪人「独撑巨伞」遭质疑职场霸凌？真相竟是亲弟弟XD

演员丁海寅本月4日出国参加活动，现身仁川机场时，有媒体拍到他身后的经纪人独自撑著一把巨大的伞为他遮阳，伞的直径似乎比经纪人的身高还要大，质疑丁海寅欺负经纪人。

然而真相是... 那位经纪人其实是丁海寅的亲弟弟丁海俊XD

得知这层血缘关系后，韩网友的看法骤然出现180度大转向，一起来看~



韩国网友评论：

1. 国家承认的合法跟班

2. 哥哥让弟弟撑伞，居然还给弟弟钱吗？ 是天使吧？

3. 经纪人是亲弟弟吗？ 呀，给我拿28人用的帐篷来，敢淋到一点雨你就死定了

4. 原来是亲弟弟啊？喂，拿著

5. 所谓弟弟，原本就是妈妈生给我用的小跟班啊（当事人发言）

6. 弟弟是我一辈子的奴隶

7. 公文书上也写著「私奴仆」不是吗kkk（*私奴仆=隶属於个人、世代相传的奴仆，韩国传统阶级社会中最低等的阶层）

8. 霸凌也不会去警察局告，只会告诉妈妈kkk

9. 居然愿意从自己的薪水里挪出一部份给弟弟当薪水，多么善良的哥哥啊

10. 弟弟是生物学上的下属，给钱是不正确的行为

11. 本来可以不给钱就叫他做的，居然还给钱，性价比不高

12. 「我们妈妈」「我们爸爸」「我们哥哥」... 果然，整个家庭里专属於我一人的只有「我的弟弟/妹妹」kkk

13. 到底去哪里弄来那么大的伞啊kkkk

14. 丁海寅还出钱帮弟弟开了炸鸡店呢，应该拿更大的伞来才对

15. 这位弟弟可能自己也想用伞，所以故意拿著那么大的伞到处晃kkk

16. 我也想收钱当姐姐的跟班，比起不认识的上司，我觉得姐姐更好

17. 如果艺人的经纪人是亲兄弟姐妹的话，好像也不错kk艺人可以放心地叫经纪人做这做那，经纪人也可以对艺人放肆，彼此都比较轻松

出处：https://theqoo.net/hot/3901204384

Sani@KSD

