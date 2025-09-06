「只睡50分鐘」卻依舊發光！張員瑛自爆「全靠精神力撐著」，驚人體力引網讚：明星不是誰都能當

人氣女團 IVE 成員張員瑛在殺人般的行程中，依然展現驚人的體力與無死角的美貌，令粉絲大呼心疼又佩服。

前幾日，歌手姜敏京在個人 YouTube 頻道公開影片「不是我，而是張員瑛的 Vlog」。 影片中，張員瑛一邊化妝一邊透露：「這次的概念是黑化惡魔。 我其實沒怎麼正經拍過 Vlog，擔心大家只能看到我忙碌趕行程的樣子，但前輩說那樣也很好，所以才挑戰看看。」

她也提到前一天的日程：「MV拍攝大約凌晨3點半才結束，我只睡了大概50分鐘。 今天完全靠精神力支撐，明天還要再飛去柏林。」此外，她還回憶參加軍事體驗綜藝《前科者》時的經歷：「在37度高溫下在地上翻滾，還要過吊橋，真的很辛苦。」



雖然睡眠不足，但張員瑛在鏡頭前依舊散發舞台光芒，令粉絲驚嘆連連。 網友紛紛留言：「明星也不是誰都能當的，居然只睡50分鐘就能撐住」、「太累了，看著都心疼」、「皮膚到底有多好，熬夜後竟然還透亮到發光」、「聽說有行程的時候基本上一天最多睡2、3個小時，好辛苦啊」等。



此外，張員瑛上個月驚喜現身《前科者》第六季暑期特別篇，與男團EXO成員Kai一同挑戰軍營體驗。 她因不小心把棉布手套戴反，意外成為話題，張員瑛一度遭罵，節目組澄清「為了減少摩擦才這樣戴，遵守了訓練守則」。



