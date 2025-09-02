Disney+新劇《賭金》卡司太狂！朴寶英+金聖喆+李光洙火花四射，開播必追

Disney+ 最新原創劇集《賭金》（原名：《黃金樂園》）即將強勢上線！這部由朴寶英、金聖喆主演的犯罪驚悚大作，不僅有緊張刺激的劇情，還集合超豪華卡司與金獎級幕後班底，被譽為2026年最值得期待的必追韓劇。

《賭金》講述一名女子意外捲入金條走私組織的混亂局面，逐漸陷入想要獨吞金條的慾望，並在黑暗世界裡展開生死搏鬥的故事。 劇情設定緊湊刺激，慾望、人性與背叛將交織出驚心動魄的展開。

《未知的首爾》、《精神病房也迎來清晨》青龍視后朴寶英飾演國際機場安檢員「金熙珠」，因偶然事件被迫捲入非法金條走私案，成為故事核心人物。金聖喆則飾演放貸組織底層成員「張旭」，得知熙珠手裡掌握走私金條後，主動接近她，危險氣息滿滿。李賢旭飾演副機長、同時也是熙珠戀人的「李道慶」，他究竟是真心愛熙珠，還是將她利用？ 這條模糊的感情線將成為觀眾討論焦點。



除此之外還有金熙元、文晶熙和李光洙的傾力加盟，三人分別飾刑警「金鎮萬」、熙珠母親「呂善玉」以及掌管酒店賭場「賭金」下屬組織、幫派「金成部」成員「朴理事」，為劇情增添色彩。



本劇由《機密同盟》、《屍落之城》、《調查班長1958》導演金成勳掌鏡，搭配曾打造《殺人者的記憶法》、《光海：成為王的男人》、《老男孩》的金獎編劇 黃祖允，強強聯手保證劇情厚度與視覺震撼。

《賭金》結合緊張懸疑與演技派陣容，尚未開播就話題十足。 不只是犯罪故事，更是對慾望、背叛與人心的深度描寫。 熙珠母女之間的愛恨、戀人之間真心與算計的模糊界線，讓故事層次更豐富。

