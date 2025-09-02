Disney+新剧《赌金》卡司太狂！朴宝英+金圣喆+李光洙火花四射，开播必追

Disney+ 最新原创剧集《赌金》（原名：《黄金乐园》）即将强势上线！这部由朴宝英、金圣喆主演的犯罪惊悚大作，不仅有紧张刺激的剧情，还集合超豪华卡司与金奖级幕后班底，被誉为2026年最值得期待的必追韩剧。

《赌金》讲述一名女子意外卷入金条走私组织的混乱局面，逐渐陷入想要独吞金条的欲望，并在黑暗世界里展开生死搏斗的故事。 剧情设定紧凑刺激，欲望、人性与背叛将交织出惊心动魄的展开。

《未知的首尔》、《精神病房也迎来清晨》青龙视后朴宝英饰演国际机场安检员「金熙珠」，因偶然事件被迫卷入非法金条走私案，成为故事核心人物。金圣喆则饰演放贷组织底层成员「张旭」，得知熙珠手里掌握走私金条后，主动接近她，危险气息满满。李贤旭饰演副机长、同时也是熙珠恋人的「李道庆」，他究竟是真心爱熙珠，还是将她利用？ 这条模糊的感情线将成为观众讨论焦点。



除此之外还有金熙元、文晶熙和李光洙的倾力加盟，三人分别饰刑警「金镇万」、熙珠母亲「吕善玉」以及掌管酒店赌场「赌金」下属组织、帮派「金成部」成员「朴理事」，为剧情增添色彩。



本剧由《机密同盟》、《尸落之城》、《调查班长1958》导演金成勋掌镜，搭配曾打造《杀人者的记忆法》、《光海：成为王的男人》、《老男孩》的金奖编剧 黄祖允，强强联手保证剧情厚度与视觉震撼。

《赌金》结合紧张悬疑与演技派阵容，尚未开播就话题十足。 不只是犯罪故事，更是对欲望、背叛与人心的深度描写。 熙珠母女之间的爱恨、恋人之间真心与算计的模糊界线，让故事层次更丰富。

