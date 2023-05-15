【首爾弘大】被超過10隻薩摩耶犬圍繞的感覺是這樣！愛狗的你一定要來跟牠們玩喔〜

生活在大都會中的現代人普遍居住在公寓，空間可能不足以飼養大型犬，又或者平常沒時間照顧狗狗，若大家來到首爾旅遊，弘大有一個地方能夠讓我們盡情的與大狗狗玩樂喔！





這裡是一家愛犬Café名為「겨울이 머무는집（冬季棲身之家）」，位置就在弘大逛街路上的指標型建築KT&G想像廣場附近的巷弄內，一走近就可以看到外牆掛著招牌薩摩耶犬的照片，相當好認。這裡雖然叫做愛犬Café，但其實沒有供應甜點與咖啡，主要是收取入場費用一人12000韓元。



入場前店員會細心講解場內閘門的開關方式，以及希望大家入場後不奔跑，接著會給每一個人一個黑色的橡膠手環，也引導大家到置物間把自己的包包與貴重物品先放置好，店家也有提供拖鞋可更換，當然穿自己原本的鞋子也行，接著就能等待店員們的指示而跟薩摩耶犬玩了。



場館內分成一樓與二樓，一共擁有超過10隻的薩摩耶犬以及一隻咖啡色的阿拉斯加雪橇犬，店員會耐心告知我們哪一隻狗狗的脾氣很好，以及哪一隻狗狗比較不喜歡大家靠近牠臉部，狗狗的尾巴都有染上淺淺的顏色以供區別，或戴上花領子等特徵讓大家方便辨認。



店員先是發給大家幾顆乾狗糧零食以及狗糧冰塊，教導大家先握緊狗糧在手中並讓狗狗聞到，然後引導牠與你握手或摸摸牠的身體，達成後可以再給牠吃一顆。不過牠們畢竟是營業狗，你手中沒有狗糧的話牠也會馬上轉身離開喔！大型犬通常情緒起伏不會太大，比較平穩，不過也會覺得牠們有點容易累，可能有特定幾隻比較常呈現想睡覺的狀態。



店員們也會使出渾身解數逗狗狗玩，讓牠們展現最可愛的一面，也會特別讓幾隻狗擺好姿勢與遊客們拍照，狗狗真的都非常聽話。狗狗也會聽店員的指揮一起到外面上廁所，牠們即將成群一起進來的時候，店員會指揮遊客們Stand by準備錄影位置，錄下這可愛的畫面喔！



店內有一張族譜圖，原來這裡的薩摩耶犬是一個大家族，一次被這麼多薩摩耶犬圍繞著，真的相當療癒。而每天店內會有三個時段是要清場的，分別是14:50~15:10、17:20~17:40、19:30~19:50，會讓所有狗狗稍作休息，所以大家要去這家店的時候記得避開這三個時段唷！





店名：Samoyed Cafe 'Winters Village' (겨울이머무는집)

地址：서울 마포구 와우산로17길 19-5

交通方式：鄰近地鐵6號線上水站1號出口（約364m距離），或直接由2號線弘大入口站9號出口一路往KT&G想像廣場逛過來也很順路。

營業時間：13：00〜21：00 （每週二休息）

注意事項：謝絕10歲以下兒童入場

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