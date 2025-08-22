Super Junior《Super Show》兩大炸裂黑歷史再現：咕嚕厲旭&野馬始源

Super Junior招牌巡迴演唱會《Super Show》，第十次《Super Show 10》今（22）日開跑，而從上週Super Junior官方YouTube頻道便開始直播《Super Show 1》到《Super Show 9》安可場內容，有兩大「黑歷史」最受討論！

咕嚕厲旭

《Super Show 4》成員們有人扮超人（始源），有人扮卓別林（東海），有人扮恰吉（藝聲），有人扮傳奇摔跤選手霍克霍肯（Hulk Hogan，利特扮）……最荒謬的大概是厲旭竟選擇扮咕嚕！



厲旭曾坦承是自己想扮的，成員們也拍手叫好，但後來竟被當時的SM娛樂大家長李秀滿叫去約談……搞笑的是，厲旭前面才有帥氣演出，下秒竟不顧形象，E.L.F.回顧這片段都要笑翻。



還有很荒謬的是，圭賢扮賈伯斯，一直吃還到處餵人，還丟下台送給粉絲哩！



野馬始源

再來最經典的，就是《Super Show 6》始源突破「馬始」自嘲最高境界，穿起白馬裝當起半人半馬！還拖著長長的身子唱跳努喇鳥feat.盧弘喆的〈野馬〉（야생마，Wild Horse）！YouTube還聽得到始源音源版本！



還有太多太多「黑歷史」（可能成員自己不認為XD）不勝枚舉，各種cos打扮包含全員男扮女裝cos少女時代，以及現在不脫的成員以前都脫過，在《Super Show 3》直播因內部技術問題停播時，希澈還笑說會不會是內容太19禁呢！

另外也有粉絲笑說如果是因中信兄弟主場表演入坑的新粉絲，看到《Super Show 6》小分隊D&E演出，可能會不敢相信是一樣的人，風格差太多XDD。銀赫經典的自創Rap內容「寶石美男」亦被拿出來，因為總會想起他們在團綜上，厲旭毫不留情對歌詞內容大笑啊！



還有你深刻印象的《Super Show》搞笑場面嗎？不曉得今天開始的《Super Show 10》還會帶給粉絲什麼呢？

