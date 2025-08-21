全新戀綜《真正不錯的人》藝人好友齊脫單！翻版金宇彬、雪炫2.0，素人撞樣明星引討論

全新戀愛實境節目《真正不錯的人》集結姜素拉、李美珠、金南喜、曹世鎬、《單身即地獄 3》人氣代表李官熙等 5 位韓國藝人，他們不談戀愛，改當「戀愛經紀人」，親自推薦自己身邊值得被愛的單身好友入住「真不錯之家」，試圖扭轉單身命運。節目開播後迅速在韓網掀起熱議，香港觀眾可透過Viu免費收看。

高顏值素人吸睛

《真正不錯的人》由藝人親自推薦單身好友，這群超高顏值的素人團甫登場便引發熱議！其中李官熙好友河廷根不但是金宇彬和金建宇的混合體，更是陽光大男孩一名，讓棚內女星紛紛露出姨母笑！李美珠好友李多蕙被指與女團Weki Meki成員金度延撞樣；至於金永光的好友姜秀珍就甚有AOA出身的雪炫、TWICE志效的影子；曹世鎬好友金建遇則走時尚路線，其「恐龍相」與男神孔劉有幾分相似呢！除了素人團夠養眼，明星經紀人目睹好友的約會畫面後激動拍枱，甚至還發生了代理道歉的情況，反應亦相當爆笑，意外揭開了紅星的另一面。



母胎單身參加者

一眾素人參加者入住巨濟島「真不錯之家」後，透過相處互相了解，繼而通過投票表達內心想法，偏偏結果總是未能盡如人意！如第一次投票中，李多蕙選擇了河廷根、河廷根則選擇了崔芝恩，意外陷入三角愛情線！另外，金永光的好友姜秀珍更意外透露了母胎單身的身份：「我是很堅持原則的人，也單戀了一段很長的時間，但是結果通常都令人可惜。」許齡智好友申東河原本對她有意，得悉後即表現興致大減，真實反映了部分人的戀愛取向。



三角關係一觸即發？

在最新一集中，河廷根和崔芝恩、金建遇和金信泳展開了1:1約會，李官熙和池睿恩更親自為好友推薦約會路線！河廷根與崔芝恩在黑膠唱片店共度懷舊時光，男方自然地配合崔芝恩關心的CCD相機，又主動為對方拍照，展現了毫無負擔的爽快魅力；他又主動輕拍女方的背部，再度推動身體接觸，讓棚內藝人不禁直呼：「他又來了！」二人的距離漸漸拉近，崔芝恩慢慢敞開心扉的樣子也讓人心動，不過河廷根、崔芝恩和申東河的三角格局也將正式展開！第一印象投票獲得第一位的申東河連續兩次選擇了崔芝恩，幸好剛與河廷根結束1:1約會的她似乎心繫男方！



揭開成員超強背景

當天節目的最大看點是公開了素人團的年齡和職業：申東河現年37歲任職醫生、28歲的崔芝恩是藝人宣傳PD、32歲的河廷根是投資顧問，最令眾人驚訝的是28歲的姜秀珍原來是足球教練！不過並不是所有演出者都能得知眾人的背景，只有投票者才能確認對方的信息，預計將會帶來微妙的心理變化。下集素人團將舉行池畔派對，觀眾們有望一飽眼福，記得逢星期一到Viu緊貼《真正不錯的人》的最新進度。



專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞