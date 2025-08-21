全新恋综《真正不错的人》艺人好友齐脱单！翻版金宇彬、雪炫2.0，素人撞样明星引讨论

全新恋爱实境节目《真正不错的人》集结姜素拉、李美珠、金南喜、曹世镐、《单身即地狱 3》人气代表李官熙等 5 位韩国艺人，他们不谈恋爱，改当「恋爱经纪人」，亲自推荐自己身边值得被爱的单身好友入住「真不错之家」，试图扭转单身命运。节目开播后迅速在韩网掀起热议，香港观众可透过Viu免费收看。

高颜值素人吸睛

《真正不错的人》由艺人亲自推荐单身好友，这群超高颜值的素人团甫登场便引发热议！其中李官熙好友河廷根不但是金宇彬和金建宇的混合体，更是阳光大男孩一名，让棚内女星纷纷露出姨母笑！李美珠好友李多蕙被指与女团Weki Meki成员金度延撞样；至於金永光的好友姜秀珍就甚有AOA出身的雪炫、TWICE志效的影子；曹世镐好友金建遇则走时尚路线，其「恐龙相」与男神孔刘有几分相似呢！除了素人团够养眼，明星经纪人目睹好友的约会画面后激动拍枱，甚至还发生了代理道歉的情况，反应亦相当爆笑，意外揭开了红星的另一面。



母胎单身参加者

一众素人参加者入住巨济岛「真不错之家」后，透过相处互相了解，继而通过投票表达内心想法，偏偏结果总是未能尽如人意！如第一次投票中，李多蕙选择了河廷根、河廷根则选择了崔芝恩，意外陷入三角爱情线！另外，金永光的好友姜秀珍更意外透露了母胎单身的身份：「我是很坚持原则的人，也单恋了一段很长的时间，但是结果通常都令人可惜。」许龄智好友申东河原本对她有意，得悉后即表现兴致大减，真实反映了部分人的恋爱取向。



三角关系一触即发？

在最新一集中，河廷根和崔芝恩、金建遇和金信泳展开了1:1约会，李官熙和池睿恩更亲自为好友推荐约会路线！河廷根与崔芝恩在黑胶唱片店共度怀旧时光，男方自然地配合崔芝恩关心的CCD相机，又主动为对方拍照，展现了毫无负担的爽快魅力；他又主动轻拍女方的背部，再度推动身体接触，让棚内艺人不禁直呼：「他又来了！」二人的距离渐渐拉近，崔芝恩慢慢敞开心扉的样子也让人心动，不过河廷根、崔芝恩和申东河的三角格局也将正式展开！第一印象投票获得第一位的申东河连续两次选择了崔芝恩，幸好刚与河廷根结束1:1约会的她似乎心系男方！



揭开成员超强背景

当天节目的最大看点是公开了素人团的年龄和职业：申东河现年37岁任职医生、28岁的崔芝恩是艺人宣传PD、32岁的河廷根是投资顾问，最令众人惊讶的是28岁的姜秀珍原来是足球教练！不过并不是所有演出者都能得知众人的背景，只有投票者才能确认对方的信息，预计将会带来微妙的心理变化。下集素人团将举行池畔派对，观众们有望一饱眼福，记得逢星期一到Viu紧贴《真正不错的人》的最新进度。



