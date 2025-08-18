BLACKPINK Jennie的「警告系」穿搭！「別惹我」T恤爆紅，粉絲：這價格不衝不行

BLACKPINK成員Jennie一件T恤引爆網友笑聲，成為話題焦點！

日前Jennie在IG上分享了多張「Jennie的巴黎旅行記」照片，但最吸睛的不是風景，而是她身上那件T恤。 T恤上用英文寫著：「Did you get shot in the head？ My dad’s a good shooter.」其中最搞笑的是用韓語發音直接拼出的「kkabujimara」（까불지 마라，「別胡鬧」 或 「別惹事」，帶有一點警告或提醒的語氣，類似於「別耍滑頭」或者「別調皮搗蛋」），讓網友忍不住笑翻。 這款約3萬（韓幣，約為645台幣）的T恤，因Jennie穿著後瞬間爆紅，銷售排行榜衝上第一名，甚至引發搶購潮。

這已不是Jennie第一次帶火穿搭，上月她在仁川機場穿的「腳趾鞋」也引爆話題，專業運動鞋瞬間變時尚潮物，多數尺碼被秒殺。 此前她在 Challenge 穿的破損風運動褲也賣到缺貨。

此外，BLACKPINK 在15、16日登上倫敦溫布利體育場舉辦世界巡演「Deadline in Paris」，燃爆全球粉絲的熱情！

