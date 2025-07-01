演員夫妻+1！《今生是第一次》金佳恩&《日與夜》尹善友「兩人交往10年，將於10月結婚」

知名演員金佳恩（36歲）與尹善友/尹善宇（39歲）將於今年10月結婚，兩人結束了10年的戀愛長跑，準備步入婚姻殿堂，粗卡黑優～～～～。

所屬公司 Prain TPC 與 935 娛樂 於今天（7月1日）正式宣佈：「金佳恩與尹善友交往多年後，決定於今年10月步入婚姻殿堂。」並補充表示：「婚禮將在雙方家人與親友見證下，以非公開形式舉行，懇請大家給予兩人溫暖的祝福與支持。」

據悉，兩人是在2014年透過 KBS 2TV《一片丹心蒲公英》相識，並發展為戀人，交往近10年終於修成正果。

金佳恩於2009年出道，為SBS第11期公開招募演員，透過《Style》正式踏入演藝圈，之後曾出演tvN《今生是第一次》、tvN《王后傘下》，JTBC《耀眼》、JTBC《歡迎來到王之國》、tvN《愛情發芽中》等熱門作品。



尹善友則於2003年以EBS《環境戰隊Genta Force》出道，後來憑藉《月之戀人－步步驚心：麗》、《再次重逢的世界》、《雖然30但仍17》等劇逐漸打開知名度，近期也出演《Stove League》、《日與夜》、《Good Job》、《第三次結婚》等作品。預計今年8月將以舞台劇《我的大叔》回歸劇場。



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