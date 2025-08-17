兩位女神又見面了！秀智去宋慧喬家裡玩，還和她的伴侶犬Ruby合照，結果...失落感爆發！

宋慧喬和秀智兩位女神又見面啦！還在 IG 上傳對方的照片呢～

公開的照片中，秀智抱著宋慧喬的伴侶犬 Ruby，但... Ruby 看起來似乎有點無奈 XD；同一時間秀智也上傳宋慧喬的照片，Ruby 親著宋慧喬，宋慧喬則露出幸福的微笑，這讓秀智寫下：「Ruby 只喜歡媽媽。」



據悉，兩人是因為宋慧喬作為特別出演秀智、金宇彬主演的金銀淑編劇的新作《都會實現嗎？》而結緣。之前宋慧喬還給在拍攝《都會實現嗎？》的秀智送上應援餐車，又在彼此的家裡見面，建立深厚的友情。



而宋慧喬與孔劉、李荷妮、雪炫等人現在正在拍攝盧熙京編劇的新作 Netflix 《慢慢地，強烈地》，該劇以1960至1980年代，韓國演藝圈充斥著野蠻與暴力的時代為背景，講述一群雖一無所有卻懷抱耀眼夢想、奮不顧身追求成功的成長故事。



秀智與金宇彬主演的新作《都會實現嗎？》預計在第四季度上線。另外，她還確定將與金宣虎合作Disney+新劇《魅惑》，該劇改編自網慢，講述1935年京城（今首爾）時代，畫家尹以浩受託為神秘女子宋貞華畫肖像，並在過程中揭開她被塵封半世紀、充滿謎團的秘密故事。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞