两位女神又见面了！秀智去宋慧乔家里玩，还和她的伴侣犬Ruby合照，结果...失落感爆发！

宋慧乔和秀智两位女神又见面啦！还在 IG 上传对方的照片呢～

公开的照片中，秀智抱著宋慧乔的伴侣犬 Ruby，但... Ruby 看起来似乎有点无奈 XD；同一时间秀智也上传宋慧乔的照片，Ruby 亲著宋慧乔，宋慧乔则露出幸福的微笑，这让秀智写下：「Ruby 只喜欢妈妈。」



据悉，两人是因为宋慧乔作为特别出演秀智、金宇彬主演的金银淑编剧的新作《都会实现吗？》而结缘。之前宋慧乔还给在拍摄《都会实现吗？》的秀智送上应援餐车，又在彼此的家里见面，建立深厚的友情。



而宋慧乔与孔刘、李荷妮、雪炫等人现在正在拍摄卢熙京编剧的新作 Netflix 《慢慢地，强烈地》，该剧以1960至1980年代，韩国演艺圈充斥著野蛮与暴力的时代为背景，讲述一群虽一无所有却怀抱耀眼梦想、奋不顾身追求成功的成长故事。



秀智与金宇彬主演的新作《都会实现吗？》预计在第四季度上线。另外，她还确定将与金宣虎合作Disney+新剧《魅惑》，该剧改编自网慢，讲述1935年京城（今首尔）时代，画家尹以浩受托为神秘女子宋贞华画肖像，并在过程中揭开她被尘封半世纪、充满谜团的秘密故事。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻