韓國星巴克夜生活2.0！微醺人士新地標：漢江畔吹著夜風喝杯精釀

想在首爾的璀璨夜色中，一邊欣賞漢江美景，一邊品嘗一杯帶著咖啡香氣的獨特精釀啤酒嗎？ 星巴克韓國最近放大招，把只在特定高爾夫球場低調販賣的「星巴克拉格啤酒」（Lager Beer），帶到了首爾的熱門打卡地！咖啡巨頭的夜生活攻略，正式升級！

即日起，除了原本的京畿道之外，在首爾最受歡迎的休閒勝地：汝矣島與纛島漢江公園的兩家全新星巴克，以及充滿文化氣息的光藏市場店，你都能找到這款傳說中的「星巴克拉格啤酒」！想像一下：夏夜晚風拂過漢江，坐在星巴克的露台，手握一杯融合了咖啡靈魂的金黃色液體，這絕對是會在 SNS 上引發朋友們討論！每杯定價12,000（韓幣，約新台幣260圓）。

「星巴克拉格」可不是普通的啤酒！它是星巴克與韓國新世界食品強強聯手開發的咖啡風味精釀。最大亮點在於釀造過程中加入了星巴克招牌咖啡豆之一——「星巴克經典拼配」！據說當初開發時，星巴克的飲品研發團隊還親自參與了感官測評，只為調出那份獨特的平衡。生產則由新世界食品旗下知名的Devils Door精釀啤酒廠負責，品質有保障。 咖啡愛好者與精釀發燒友的雙重滿足，就在這裡！

星巴克這次的動作，可不只是加賣一款啤酒那麼簡單。 這是他們深耕「夜間經濟」、打造復合空間的重要一步！最近，韓國約80%的星巴克門店都悄悄將上班時間延長到了晚上10點。 同時，他們正在積極拓展咖啡之外的飲品版圖：在特定門店你甚至能喝到添加了韓國傳統馬格利酒風味的「馬格利風味奶油冷萃」（酒精含量低於0.1%）; 不少店面也推出了精緻的雞尾酒功能表。

如今韓國本土星巴克的算盤很明確：白天靠咖啡提神，晚上用酒精留客！ 通過提供更多元的飲品選擇（咖啡、雞尾酒、精釀啤酒）和延長上班時間，他們希望將門店打造成一個全天候、多場景的社交休閒空間。 無論是白天的咖啡小聚，還是夜晚的微醺暢聊，星巴克都想成為你的目的地。 目標不僅是提升單店銷售額，更要牢牢抓住你的心（和腳步），提高回頭率！

星巴克韓國方面表示：「目前沒有計畫進一步擴大『星巴克拉格』的銷售門店範圍，我們將先觀察現有門店的銷售情況。 」 但同時充滿期待地表示：「我們希望通過漢江公園等地的門店，用星巴克咖啡、雞尾酒和星巴克拉格，讓顧客的日常時光變得更加特別。 」

下次夜遊首爾，尤其是漫步在浪漫的漢江公園時，別忘了去星巴克新店打個卡，嘗嘗這杯融合了咖啡靈魂的精釀啤酒，解鎖星巴克不一樣的夜晚魅力吧！

