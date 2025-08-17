【韓網熱門】韓國女明星在中國古裝劇裡的絕美造型：都是仙女啊

不少韓國女演員在早年嘗試進軍中國影視劇市場，造就了《木府風雲》、《神話》、《刁蠻公主》、《寶蓮燈》等經典中國古裝劇。

最近theqoo上出現了一則集合了韓國女星在中國影視劇中的造型，引來廣大韓國網友的圍觀和熱議。 影片中依次出現的女明星為秋瓷炫、張娜拉、金喜善、朴詩妍、蔡琳、張瑞希。



아무리 생각해도 추자현이랑 장나라의 중드 헤메코는 레전드에요 pic.twitter.com/1nsCny0UfF — 백설기 (@hiimseewead) August 4, 2025

韓國網友評論：

1. 我下輩子要當金喜善

2. 秋瓷炫在中國受歡迎是有原因的，雖然她本來就漂亮，但她特別適合中國風的妝容，而且是中國人超愛的那種長相

3. 以前不懂為什麼秋瓷炫在中國那麼受歡迎，看了這個才秒懂，完全是那邊偏愛的顏值啊

4. 金喜善像仙女一樣

5. 這是真的人還是AI啊？

6. 秋瓷炫很適合華麗的造型，真的很漂亮，張娜拉也是

7. 為什麼大家都這麼美......

8. 雖然大家都很漂亮，但秋瓷炫真的太驚豔了，她受歡迎完全可以理解

9. 大家真的都好美。 看中國劇的時候會發現，中國人喜歡和追求的美人類型就是那種臉型纖細、五官精緻：像畫出來的眉毛、華麗的眼睛、俐落挺直的鼻子，以及小巧的嘴唇。 這種美人型的巔峰就是金喜善的臉

10. 原來金喜善和朴詩妍演過中國古裝劇啊，我都不知道

11. 秋瓷炫好像還有點范冰冰的感覺

12. 哇，蔡琳真漂亮...... 很適合這種造型

13. 秋瓷炫和金喜善真的超適合那種中國古裝劇的造型

14. 在刷中國明星鞠婧禕的短影片時，感覺好像秋瓷炫啊

15. 哇，秋瓷炫和張娜拉真的有那種典型中國美女的感覺，那種華麗的五官全都有

16. 原來金喜善是屬於韓式的美啊，真的很美

17. 除了金喜善以外，其他人看起來都像中國演員

18. 秋瓷炫和金喜善美到讓人起雞皮疙瘩，瘋了...... 金喜善真的是我永遠的夢想

19. 哇，一看到金喜善就忍不住讚嘆出來了

20. 秋瓷炫真的很適合中國風的妝容。 她演韓劇的時候是沒化妝嗎？ 還是說不是這種妝？ 整個人看起來都不一樣

21. 正文裡出現金喜善的那部電影（《神話》），我當時完全是因為粉絲心態才去看的。 電影本身男主演和她的化學反應不太好，視覺上也不搭（比起成龍，當時覺得崔岷植在外型上更配，當時也有不少人這麼說），老實說故事並不好看，但單單是為了欣賞金喜善的美貌，就足以讓這部電影有價值。 這部電影已經20年了，現在看那張臉還是一點也不過時，真的美到瘋掉

原文：https://theqoo.net/square/3855940949

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞