10cm權正烈和徐章焄結下樑子！徐章焄滿頭問號不知哪得罪，喊「Heize更過份！」

《認識的哥哥》前陣子正巧都邀來歌手，美聲連發之外談話也相當逗趣。EP.493邀來10cm權正烈，權正烈出道已15年名氣不小，竟是首度上《認識的哥哥》？他坦言和班底徐章焄有關，自己是徐章焄黑粉！

權正烈回顧自己曾上過一檔音樂競賽節目，和前輩李正一起重新演繹10cm的歌，他自認表演很帥氣，卻受到徐章焄獨自惡評「這首歌沒資格在這舞台」，全場一聽都憤怒了！徐章焄一臉訝異，完全失憶的他表示：「我要記得什麼才能反駁啊？」權正烈還透露自己是徐章焄延世大學學弟，且有在打籃球的他也視徐章焄偶像！也權正烈難怪稱自己「黑粉」了，繼續砲火猛攻：「本來加害者就不會知道。」



徐章焄委屈不已，但他連拍過10cm MV都不記得！節目翻出了MV，確實有這回事！全場譁然！徐章焄自己都荒唐到笑！大家勸徐章焄道歉，徐章焄還在顧左右而言他，權正烈就先說話了：「我也不想接受道歉！」甚至說自己喜愛的籃球明星早就換成河昇鎮了。徐章焄最後還是低頭了，真誠道歉，10cm接受了。



事情還沒完……權正烈竟有「嘴唇被Heize搶」的過往，原來是Heize替他寫了一首歌叫〈嘴唇〉，都唱了導唱且呈報給公司、規劃好了發行時間，結果Heize突然說不能給他了，變成Heize自己的歌。Heize解釋本來沒有要發行〈嘴唇〉，但公司聽了覺得很適合，自己也這麼認為，而在權正烈爽朗表示沒關係後，她還問一句：「那你能和我合唱嗎？」



Heize說著說著也很不好意思，徐章焄忍不住開口了：「我只是在試播節目對你亂講話，她是在工作上直接傷害你！」相當爆笑！整個過程網友也表示非常好笑，說10cm想說什麼就說什麼，稱讚他很擅長綜藝呢！



▼附上徐章焄客串的〈真的喜歡你〉MV



▼Heize找來10cm feat.的〈嘴唇〉MV



▼《認哥》權正烈和徐章焄對峙片段（完整節目香港觀眾可至Viu收看）



▼不少觀眾都找到當年那檔音樂節目片段，但徐章焄評語的畫面似乎已亡佚（不要懷疑，戴眼鏡唱歌的人是權正烈，墨鏡是李正）



