[首爾旅遊]金豬食堂候位實錄〜時而關閉時而開啟的Catch Table候位機！教你怎麼順利吃到米其林的美味！

是韓國許多知名藝人的愛店，以及蟬聯多年米其林餐廳的美譽，位於首爾的金豬食堂幾個月前也插旗台灣，成為許多藝人演唱會後的慶功宴包場首選，一般民眾想吃到更是一位難求，那麼到首爾旅遊的時候，不妨安排一餐來到金豬食堂吧！

位於首爾地鐵藥水站2號出口附近的金豬食堂，無論何時門口總是站滿了等待用餐的人們，而雖然大家都知道要在非用餐的離峰時段去候位才有可能吃得到，但到了店門口也不代表能夠使用Catch Table候位機，抽到了號碼也不代表能夠順利進去用餐！一切靠運氣的金豬食堂，到底要怎麼順利吃到呢？



＃先下載Catch Table應用軟體

首爾有許多餐廳都已經使用這個系統進行候位登記，有些餐廳能夠在線上進行預約，但大部分的餐廳都與金豬食堂一樣，必須到店門口去操作Catch Table機台來抽取候位號碼，等待過程中可以先離開，透過APP就能夠看到自己前面還有幾組客人，預估自己回來餐廳的時間。外國遊客沒有韓國的手機號碼也沒有關係，只要在第一個頁面的「010」後面連續輸入0就可以了。



＃金豬食堂的營業時間只到22:00

大家前往用餐前，都會先搜尋Google或是Naver上店家的營業時間，雖然金豬食堂在Google上的閉店時間寫的是23:00以及24:00，但其實金豬食堂真正的閉店時間是每天的22:00，預計在18:00後即使有抽到候位號碼，也很可能在過程中被通知轉為「候補」，有極高的可能性無法吃到。

＃金豬食堂門口Catch Table的機台並非一直開啟著，請務必與店員確認

為了吃到金豬食堂，小編連續兩日實際到店，第一次到的時候已經接近晚上9點（當時以為他的營業時間到24:00或是凌晨1:00），店外已經沒有等候的人，但是Catch Table機台上面用一張紙卡蓋住，並寫明「因等候的人潮眾多，不再接受候位」，看了這樣的訊息，也就直接離開了。（如果當天真的很想吃到烤肉的話，不妨可以轉戰對面的「牛正牛排骨」우정소갈비喔！）



第二天原本預計15:00前抵達金豬食堂，但因行程耽誤所以17:30才到達店門口，果不其然Catch Table機台又被貼起來了！有點不太甘心，所以問了正在叫號的店員說：「這機器是否沒有開啟的時段？已經連續兩天都是關閉的！」店員解釋因為前面等候的客人多達50組，所以不能夠再接受候位了，以狀態來看應該要等待3小時以上。

來都來了，只好再度向店員表達「多晚都願意等」的決心，在溝通的期間也有許多外國觀光客前來詢問想使用Catch Table機台，都被店員直接拒絕而離開。最後店員向我們招手，掀起了貼在Catch Table上的紙片，要我掃描畫面上的QRcode，於是出現了「目前我的候位順序為第50號」以及候位號碼178，終於成功拿到號碼了！最後我們入場時間是20:40，也有被提醒打烊時間是22:00所以必須吃快一點。



＃對單獨一人獨食的客人也友善

在等待期間有看到一位日本客人是一個人來店，店員向她詢問是否只有一位？能否在1小時內用餐完畢？如果這些條件都沒問題，一個人來的也有機會即刻進去用餐喔！

＃全程專人代烤更指導如何搭配醬料

入場後，建議可不花時間選擇肉品，直接挑選多人套餐組合，包含了豬頸肉、豬頰肉片、整條帶皮帶骨五花肉等，店員會依序烤完這些肉品，也會建議豬頸肉直接沾鹽吃，豬頰肉片則是搭配烤過的九層塔，沾上包飯醬入口，帶皮五花肉烤得相當Q彈一點也不油膩，最後帶骨的豬肉更是考驗店員直接去骨的功夫，骨頭邊的肉相當有嚼勁。套餐也附上2碗白飯以及一鍋老泡菜豆腐鍋加泡麵，泡菜湯的味道加了番茄不死鹹。小編還加點一份豬皮，店員送上了甜醬加黃豆粉，非常好吃喔！



最後祝大家前往金豬食堂的時候都能順利入場！

