[首尔旅游]金猪食堂候位实录〜时而关闭时而开启的Catch Table候位机！教你怎么顺利吃到米其林的美味！

是韩国许多知名艺人的爱店，以及蝉联多年米其林餐厅的美誉，位於首尔的金猪食堂几个月前也插旗台湾，成为许多艺人演唱会后的庆功宴包场首选，一般民众想吃到更是一位难求，那么到首尔旅游的时候，不妨安排一餐来到金猪食堂吧！

位於首尔地铁药水站2号出口附近的金猪食堂，无论何时门口总是站满了等待用餐的人们，而虽然大家都知道要在非用餐的离峰时段去候位才有可能吃得到，但到了店门口也不代表能够使用Catch Table候位机，抽到了号码也不代表能够顺利进去用餐！一切靠运气的金猪食堂，到底要怎么顺利吃到呢？



＃先下载Catch Table应用软体

首尔有许多餐厅都已经使用这个系统进行候位登记，有些餐厅能够在线上进行预约，但大部分的餐厅都与金猪食堂一样，必须到店门口去操作Catch Table机台来抽取候位号码，等待过程中可以先离开，透过APP就能够看到自己前面还有几组客人，预估自己回来餐厅的时间。外国游客没有韩国的手机号码也没有关系，只要在第一个页面的「010」后面连续输入0就可以了。



＃金猪食堂的营业时间只到22:00

大家前往用餐前，都会先搜寻Google或是Naver上店家的营业时间，虽然金猪食堂在Google上的闭店时间写的是23:00以及24:00，但其实金猪食堂真正的闭店时间是每天的22:00，预计在18:00后即使有抽到候位号码，也很可能在过程中被通知转为「候补」，有极高的可能性无法吃到。

＃金猪食堂门口Catch Table的机台并非一直开启著，请务必与店员确认

为了吃到金猪食堂，小编连续两日实际到店，第一次到的时候已经接近晚上9点（当时以为他的营业时间到24:00或是凌晨1:00），店外已经没有等候的人，但是Catch Table机台上面用一张纸卡盖住，并写明「因等候的人潮众多，不再接受候位」，看了这样的讯息，也就直接离开了。（如果当天真的很想吃到烤肉的话，不妨可以转战对面的「牛正牛排骨」우정소갈비喔！）



第二天原本预计15:00前抵达金猪食堂，但因行程耽误所以17:30才到达店门口，果不其然Catch Table机台又被贴起来了！有点不太甘心，所以问了正在叫号的店员说：「这机器是否没有开启的时段？已经连续两天都是关闭的！」店员解释因为前面等候的客人多达50组，所以不能够再接受候位了，以状态来看应该要等待3小时以上。

来都来了，只好再度向店员表达「多晚都愿意等」的决心，在沟通的期间也有许多外国观光客前来询问想使用Catch Table机台，都被店员直接拒绝而离开。最后店员向我们招手，掀起了贴在Catch Table上的纸片，要我扫描画面上的QRcode，於是出现了「目前我的候位顺序为第50号」以及候位号码178，终於成功拿到号码了！最后我们入场时间是20:40，也有被提醒打烊时间是22:00所以必须吃快一点。



＃对单独一人独食的客人也友善

在等待期间有看到一位日本客人是一个人来店，店员向她询问是否只有一位？能否在1小时内用餐完毕？如果这些条件都没问题，一个人来的也有机会即刻进去用餐喔！

＃全程专人代烤更指导如何搭配酱料

入场后，建议可不花时间选择肉品，直接挑选多人套餐组合，包含了猪颈肉、猪颊肉片、整条带皮带骨五花肉等，店员会依序烤完这些肉品，也会建议猪颈肉直接沾盐吃，猪颊肉片则是搭配烤过的九层塔，沾上包饭酱入口，带皮五花肉烤得相当Q弹一点也不油腻，最后带骨的猪肉更是考验店员直接去骨的功夫，骨头边的肉相当有嚼劲。套餐也附上2碗白饭以及一锅老泡菜豆腐锅加泡面，泡菜汤的味道加了番茄不死咸。小编还加点一份猪皮，店员送上了甜酱加黄豆粉，非常好吃喔！



最后祝大家前往金猪食堂的时候都能顺利入场！

