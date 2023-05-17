【首爾必吃】小而美的中型「望遠市場」吃遍美食Top5考驗你的胃容量〜

來到首爾，已經有太多自由行的觀光客們知道要到廣藏市場以及通仁市場等等地方來吃傳統美食，不過今天來為大家推薦一個比較小型一點的市場，位於地鐵6號線，一出站跟著媽媽們走就會到達的望遠市場。

望遠市場位於621的望遠站，2號出口上來直接右轉進巷子就可以一路通到市場了。望遠市場的規模不如廣藏市場那麼大，也沒有左右小巷子，就一條主街道，大約全程花15到20分鐘就可以逛完了，這邊也有許多在地獨特美食，一定要來試吃一下。



TOP1－年糕排骨

當天抵達的時候下著雨，雖然已經10點左右，但市場有一半以上的店舖還沒有開始營業，連包飯捲的阿姨也都還在準備中，熱騰騰的豬腳還在鍋子裡滾煮著。在海鮮攤隔壁就能找到這家遠近馳名的年糕排骨，他其實是一個很大的大肉球，吃起來像台菜「獅子頭」的感覺。





店鋪前寫著「還沒開始排隊，可以預約購買」，於是預約了4球10000韓元，老闆會給一張號碼牌，表示30分鐘後可回頭來取餐。取餐的時候已經開始排隊，超大又鮮甜的肉球，加上老闆附贈特製的哇沙米芥末醬料，口味真是一絕。推薦大家一定要吃到。不過邊走邊吃挺不方便的~





TOP2－多口味QS炸雞

這一家炸雞看起來超豐富，就算是大家一般所熟悉的醬料炸雞，看起來都是紅紅的，卻也分了很多種醬料口味。購買的時候可以只買一人份，會給一個大紙杯裝，若買大包裝的話就可能混合多種口味一起購買了，不過因為本身不是大食王，只買了單口味的「白醬炸雞」來嘗鮮，其實所謂的白醬就是美乃滋，所以吃起來有點甜味。另外還有起司炸雞、乾烹雞、辣醬炸雞、水果辣醬炸雞等多種口味可以選擇喔！





TOP3－炸辣椒鑲肉雨耳樂

這一家是以一個青蛙為招牌圖案，中文店名是「雨耳樂」，後來到現代百貨公司也有分店。一條條青色的辣椒塞滿了肉，炸得胖胖的放在櫥窗內，也可以自助點餐，雖然是小食同樣提供內用的空間喔！





TOP4－炸可樂餅專賣店

這家位於望遠市場的盡頭，過一個馬路就是另一個市場「世界盃市場」了！因為時間還早，很多東西還正在油炸中，而且也擔心炸物一吃下去就很容易飽，架上有些古早味麻花捲、炸糯米球等，買了一個馬鈴薯沙拉口味的可樂餅來吃吃看，味道中規中矩。





當天天氣較冷還下著雨，可樂餅正對面是一家魚板雨辣炒年糕店，有許多人圍著吃熱騰騰的魚板，不過他也是正在準備中，有很多口味還沒上架呢！

TOP5－可愛小姐姐炸物

因為肚子有點餓，距離拿年糕排骨的時間還久，逛到這家炸物與魚板感覺很吸引人，美女老闆正在炸著蔬菜以及地瓜等小食，點了炸地瓜跟魚板等等，意外的好吃！地瓜很鬆軟又甜，蔬菜炸物也沒在馬虎，再來兩串魚板感覺很對味！所以也特別推薦給大家〜





望遠市場

地點：서울 마포구 포은로8길 14

交通資訊：首爾地鐵6號線621望遠站2號出口

營業時間：11:00am比較能看見所有店鋪都已開始營業

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