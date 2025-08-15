弟弟也是臉蛋天才！車銀優弟弟在《劉QUIZ》登場4秒成爲話題，韓網友：基因真了不起！

網友們都很好奇父母的容貌 XD

14日，在網路社區網和 SNS 上上傳標題為《短暫出演劉QUIZ的車銀優弟弟》的文章。該集是在6月11日播出，講述半導體公司副社長出身的吳昌圭，在66歲時作爲廣告行銷公司實習生再就業的故事。

在此過程中，他與公司職員並排走路的樣子播出4秒左右，其中一名職員是車銀優的弟弟李東輝（車銀優本名：李東敏）。雖然沒有詳細說明，但在掠過的畫面中，高個子、寬肩膀、小臉又精緻的五官等與哥哥車銀優非常相似，再次成爲焦點。



韓網友也紛紛表示：「哇 任誰看都是車銀優的弟弟啊」、「好羨慕車銀優的父母啊」、「一起上班的職員們應該很開心...」、「這個媽媽應該爲人類出一本書」、「神奇的是，長得不像兄弟像翻版」、「哇 那個公司的福利真是絕了」、「說長得像車銀優時，不會捱罵的唯一一個人」、「很好奇父母的容貌」、「比例真的是藝人級別啊」、「還以為是車銀優呢」、「基因真了不起」、「哎呀...在哪裡上班應該很有意思吧」、「原來真的有這樣的公司職員啊」、「韓國演藝界美男饑荒，請出道吧」等等。

而車銀優的弟弟曾在去年12月播出的綜藝《芬蘭租屋生活》中短暫登場，車銀優去旅行前在家練習料理的過程中，弟弟曾出鏡過，外貌也成爲了話題。據悉，弟弟畢業於中國復旦大學，目前在韓國有名的廣告公司工作。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞