弟弟也是脸蛋天才！车银优弟弟在《刘QUIZ》登场4秒成爲话题，韩网友：基因真了不起！

网友们都很好奇父母的容貌 XD

14日，在网路社区网和 SNS 上上传标题为《短暂出演刘QUIZ的车银优弟弟》的文章。该集是在6月11日播出，讲述半导体公司副社长出身的吴昌圭，在66岁时作爲广告行销公司实习生再就业的故事。

在此过程中，他与公司职员并排走路的样子播出4秒左右，其中一名职员是车银优的弟弟李东辉（车银优本名：李东敏）。虽然没有详细说明，但在掠过的画面中，高个子、宽肩膀、小脸又精致的五官等与哥哥车银优非常相似，再次成爲焦点。



韩网友也纷纷表示：「哇 任谁看都是车银优的弟弟啊」、「好羡慕车银优的父母啊」、「一起上班的职员们应该很开心...」、「这个妈妈应该爲人类出一本书」、「神奇的是，长得不像兄弟像翻版」、「哇 那个公司的福利真是绝了」、「说长得像车银优时，不会捱骂的唯一一个人」、「很好奇父母的容貌」、「比例真的是艺人级别啊」、「还以为是车银优呢」、「基因真了不起」、「哎呀...在哪里上班应该很有意思吧」、「原来真的有这样的公司职员啊」、「韩国演艺界美男饥荒，请出道吧」等等。

而车银优的弟弟曾在去年12月播出的综艺《芬兰租屋生活》中短暂登场，车银优去旅行前在家练习料理的过程中，弟弟曾出镜过，外貌也成爲了话题。据悉，弟弟毕业於中国复旦大学，目前在韩国有名的广告公司工作。



