《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》圓滿落幕 成員展現高水準演出 溫暖歌聲感動全場LIGHT和B2UTY

憑穩定的實力和鮮明的團體特色，深受亞洲粉絲喜愛的韓國二代男團HIGHLIGHT，於日前 (8月9日星期六) 在澳門新濠影滙綜藝館舉行由光尚娛樂主辦、棋人娛樂協辦的演唱會《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》圓滿落幕。這次演唱會是HIGHLIGHT出道16年來首次在澳門舉辦的單獨演唱會，意義重大 。成員尹斗俊、梁耀燮、李起光、孫東雲為演唱會揭開序幕，不時對粉絲表達愛意，以最真摯的歌聲及與粉絲互動，為全場觀眾帶來一個難忘的音樂盛宴。

ＨIGHLIGHT成員一身有型閃亮賽車外套登場，先以新歌〈Chains〉開場，令全場粉絲尖叫不絕。隨後四子帶來〈Switch on〉、〈Stay〉、〈Shadow〉、〈Sad Movie〉等五首熱門歌曲。而當唱至〈Stay〉時，四人更脫下外套露出手臂肌肉，粉絲情緒高漲，瞬間將現場氣氛推到高點。

一連唱出五首快歌之後，HIGHLIGHT與粉絲互動，先跟粉絲們問候一番：「好耐冇嚟過澳門，今次是自兩年前 Fan Con後的澳門第一個演唱會。」 他们直言十分念掛歌迷，起光坦言:「我們終於合體了。」東雲用廣東話反問粉絲：「準備好未？」談到這次演唱會名稱是「RIDE OR DIE」，起光解釋名字的用意是希望能和粉絲一起走下去，更問粉絲：「大家都會跟我們一起唱下去，生死相隨對嗎？」之後HIGHLIGHT唱出〈We Up〉及〈Dance With U〉，又分享他們Tour演出的「To Do List」，起光笑言食ice-cream，感覺非常治癒，四人更回味到水上樂園等回憶。之後他們唱出〈HANDS UP〉、〈Kimiwadou?〉和〈CELEBRATE〉等輕快歌，更跑到T字台前，引領全埸粉絲起身揮動應援燈。

一輪勁歌熱舞，回到抒情歌曲部分，ＨIGHLIGHT在演出中重新演繹了BEAST時期的經典曲目，分別唱出〈Dream Girl〉、〈Though I call you name〉、〈On Rainy Days〉、〈12:30〉等歌曲，耀燮展現其海豚音，令人驚嘆。四人揚言看到這些舊歌再現舞台，歌迷依然喜愛，令他們很感動。而唱到〈Endless Ending〉，更懇求歌迷為這歌曲亮起手上電話燈，埸面感動。

另外，當唱至舊歌〈Fiction〉和〈Shock〉，當響起前奏，粉絲非常興奮，更一起和唱，而斗俊與起光的Rap部分則令全場沸騰。斗俊對於粉絲的熱情感到難以想像，起光則期待這特別的「應援法」，為了跟粉絲留下美好回憶，四人更跟台下拿著手幅的粉絲大合照。演唱會進入尾聲部份，HIGHLIGHT唱出〈Body〉、〈Feel Your Love〉、〈Plz Don't Be Sad〉等歌曲，再次帶動全埸氣氛。

至演唱會Encore部分，HIGHLIGHT穿上輕便服驚喜現身，唱出〈Don't Leave〉、〈In my head〉、〈Freeze〉及〈Follow Me〉，向全埸LIGHT和B2UTY深情表示感謝每一位一直守候和默默支持他們的歌迷，未來他們會繼續努力，帶給大家更多好音樂，和大家一起締造更美好的世界，讓粉絲們更加珍惜這晚的重聚！

HIGHLIGHT是次巡迴演唱會從其演唱會名稱極有意思，「RIDE OR DIE」是主打歌〈Chains〉中出現的歌詞，象徵無論在什麼情況下都會守護在粉絲身邊的堅定承諾。

繼澳門演出後，HIGHLIGHT將繼續走訪多個城市，包括馬尼拉（8月23日）、東京（8月30-31日）、曼谷（9月20日）和吉隆坡（9月27日）與粉絲見面，以實際行動兌現他們和粉絲的約定。

《HIGHLIGHT LIVE 2025 [RIDE OR DIE] IN MACAU》完整歌單

1. Chains

2. Switch on

3. Stay

4. Shadow

5. Sad Movie

6. We Up

7. Dance With U

8. HANDS UP

9. Kimiwadou?

10. CELEBRATE

11. Dream Girl

12. Though I call you name

13. Endless Ending

14. On Rainy Days

15. 12:30

16. Drive

17. Good Day to You

18. Fiction

19. Shock

20. Body

21. Feel Your Love

22. Plz Don't Be Sad

23. Don't Leave

24. In my head

25. Follow Me

26. Encore

27. Freeze

28. Follow Me

