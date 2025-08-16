《Kpop 獵魔女團》爆紅全球！OST《Golden》劍指奧斯卡原創歌曲獎

Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》最近又創下新紀錄啦！

根據Netflix官方網站「Tudum」的最新數據，截至8月13日（韓國時間），這部作品衝上了Netflix全球Top 10歷代最賣座電影排行榜第2名。自上線以來，《Kpop 獵魔女團》累積1億8,460萬觀看次數（以總觀看時長除以片長計算），總觀看時數更是高達3億760萬小時，人氣火力全開。 大家現在都在好奇——它能不能超越冠軍《特種空勤團：紅色通緝令》的紀錄呢？ 要知道，《紅色通緝令》可是上映91天就拿下2億3,090萬觀看次數的怪物級成績。



這部動畫以K-POP偶像為主題，講述女團兼驅魔師「HUNTR/X」對決男團「Saja Boys」的熱血故事。 除了劇情燃到爆，原聲帶（OST）也在全球洗版——HUNTR/X的《Golden》最近直接包辦英美兩大排行榜冠軍，Saja Boys的《Your Idol》、《Soda Pop》以及HUNTR/X的《How It's Done》也都強勢進榜。

更猛的是Netflix還計劃在明年的奧斯卡最佳原創歌曲獎角逐中，送《Golden》去拚一把！看來這波不只要霸榜，還要衝上小金人舞台啊！



