主廚潤娥X暴君李彩玟《暴君的廚師》帶來令人垂涎三尺的羅曼史

8月23日即將首播的tvN最新電視劇《暴君的廚師》透過最新海報令人感受到美味的氣息。掉落到過去的法式主廚延智英（林潤娥飾）與擁有絕對味覺的暴君李憲（李彩玟飾）兩人將帶來什麼樣的美味化學效應？

新公開的海報中，可看見延智英和李憲拿着勺子坐在一整桌外觀誘人的食物前。本身是料理大賽冠軍出身的法式餐點廚師延智英，應該是盡情發揮了手藝，創作一整桌料理，也讓皇上的御膳桌上有著西式餐與韓餐結合的特別菜色，就像美食節目那樣無限刺激着觀眾們的唾腺。



潤娥所飾演的延智英」從原本的三星主廚搖身一變，成了古代御膳房的大令熟手，與暴君李憲坐在一起，拿著湯匙與筷子的兩人對於滿桌的美食充滿期待的樣子。來自未來的大令熟手延智英，似乎做出了相當合乎君王李憲胃口的美味菜餚，讓君王的臉上充滿滿意的笑容，也令人好奇到底是那些美食收服了君王的胃。



《暴君的廚師》劇情描述迫降到過往歷史時代的廚師延智英，爲了在令人需要隨時繃緊神經的宮廷暗鬥中生存下來，如何收服料理暴君李憲的胃以及他的心。這樣的過程中會發生哪些趣事？也預告了甜蜜卻殺氣騰騰的趣味劇情。華麗的西式餐點以及擺盤講究的韓食，所搭配出的夢幻組合，能夠成功狙擊君王取向的大令熟手延智英，特級食譜備受關注。



不僅如此，暴君與主廚間當然也發展出一段浪漫情愫，潤娥與李彩玟的化學效應也備受關注，劇中將透過料理讓兩人的關係慢慢進展，令大家相當期待。《暴君的廚師》即將於8月23日首播。



