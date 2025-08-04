《鸡不可失》演员宋英奎惊传逝世！车内发现时已无生命迹象，生前曾被揭发酒驾、陷酗酒困扰与生活压力

知名演员宋英奎8月4日清晨被发现於车内去世，享年55岁。

据MBN报导，当天上午8时左右，宋英奎熟人在京畿道龙仁市一处联排住宅的车内发现其昏迷不醒，随即报警处理。 警方表示，目前正在就其死亡原因进行调查。

宋英奎在2019年上映的大热电影《鸡不可失》中饰演「崔班长」一角广为人知，近年仍活跃於影视圈，近期作品包括电视剧《TRY：我们成为奇迹》《退货儿童》等。 不过，今年6月他因酒驾遭警方查获，后续承受外界批评、被迫退出拍摄中的作品，为此深感烦恼。



娱乐圈相关人士透露，宋英奎自酒驾事件后心理状态急剧恶化，时常酗酒以纾解情绪，有时饮酒过量被管亲友劝导，但未见成效。 据相关人士透露，宋英奎酒驾被揭发后因恶意的报导和留言感到痛苦，加上事业受阻、处境艰难，令他感到十分苦恼。

随著情况恶化，宋英奎对家人亦感到愧疚，进一步令他陷入情绪低谷。 据悉，宋英奎近期独居於办公室式住宅，两名女儿均在海外留学，因为「大雁爸爸」（独自在韩国赚钱供养在海外求学子女的父亲）的身份感到沉重负担。

宋英奎怀抱著「演员是天职」的信念，走过了漫长的无名岁月，透过千万观影人次的电影《鸡不可失》终於为人所知，然而在刚刚看到生活曙光不久后，却迎来了悲剧性的结局。



宋英奎的灵堂设於京畿道龙仁市的DAVOS医院葬礼会馆，预计将於6日上午8时举行出殡仪式。

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