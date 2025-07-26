韓劇知名綠葉演員「宋英奎酒駕」，連累三部新作！隱瞞了所有人一個月之久

出演過電影《雞不可失》（極限職業）、《請回答1988》、《地下菁英》、《我的完美秘書》等多部熱門韓劇的知名綠葉演員「宋英奎」，因涉嫌酒後駕車被移送檢方，消息近日才被曝光。

根據 News1 25 日報導，宋英奎涉嫌於 6 月 19 日晚間 11 點左右，駕駛約五公里的路程，全程處於醉酒狀態。當時血液酒精濃度達吊銷駕照標準（0.08%以上）。因此，京畿龍仁東部警察署於 6 月底以違反《道路交通法》（酒駕）嫌疑，將宋英奎不拘留送交水原地方檢察廳。



隨著媒體報導宋英奎被移送檢方的消息，演藝圈頓時陷入混亂。他剛在 4 天前首播的 ENA 月火劇《退貨兒童》中飾演牧師尹世勳，而在報導當天首播的 SBS 金土劇《TRY：我們成為奇蹟》中則飾演大上高橄欖球隊教練金民中。此外，7 月初開演的舞台劇《莎士比亞戀人》製作公司 Show Note 也在此之前完全不知情。



宋英奎在與媒體的單獨訪談中辯解，稱因為是很早之前拍攝的作品，沒想到必須分享此狀況。然而這已在兩部電視劇的首播週澆了一盆冷水。

當天，《退貨兒童》方面表示將盡量刪減宋英奎的出鏡畫面，《TRY》製作組則表明「正在討論是否剪輯」。尤其《TRY》首播當天下午還舉辦了製作發表會宣傳劇集，卻因宋英奎爭議導致活動本身失去話題性，造成損失。



舞台劇方面情況更為嚴重。宋英奎在《莎士比亞戀人》中擔任配角費尼曼，並以雙卡司形式演出。該劇預計演出至 9 月 14 日，製作公司決定僅演到報導當天的場次，並著手討論更換卡司。

通常情況下，劇組會安排 Understudy（替補演員）以防主要演員無法登台，但若觀眾因此退票，製作公司將面臨明顯的金錢損失。更嚴重的是，他在舞台劇排練期間犯下酒駕，卻既未主動下車，也未向製作公司提及，仍照常上台演出，隱瞞了整整一個月。



宋英奎在訪談中表示，當時身體狀況不佳，有服藥，因此雖然喝得不多卻發生了這樣的事。他自責道：「我一定是瘋了，一瞬間的失誤毀了所有一切。」然而一般人不論身體狀況如何，都不會在喝酒後開車。即便經過警方調查與檢方移送後仍隱瞞事實、繼續登台的宋英奎，目前正面臨外界的強烈譴責。





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